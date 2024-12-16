شكرا لبحثكم عن خبر الضالع : الوكيل الحسني يطلع على سير العمل الانشائي المجمع التربوي بالأزارق والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
الضالع ||خاص.
اطلع وكيل محافظة الضالع لقطاع المشاريع فاروق الحسني اليوم على سير العمل الانشائي في المجمع التربوي المقدم من دولة الإمارات العربية الشقيقة بمديرية الأزرق، المجمع الذي سيحوي على 24 فصل دراسي واثنين مختبرات وقاعة وملحقات إدارية .
وثمن الوكيل الحسني دعم دولة الإمارات العربية الشقيقة الداعمة للقطاع التعليمي في ربوع الوطن، مشيرا أن المجمع التربوي يساهم في تشجيع الطلاب والطالبات في المناطق الريفية بمديرية الأزرق من إكمال التعليم الأساسي والثانوي، والحد من ظاهرة التسرب المدرسي.
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