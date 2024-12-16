خاص لـ الخليج 365 عبد الرحمن العقل في مهرجان الرياض المسرحي: سعيد بالتطور الفني الذي تشهده السعودية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 ديسمبر 2024 02:52 مساءً - تواجد الفنان الكويتي عبد الرحمن العقل في حفل افتتاح مهرجان الرياض المسرحي بدورته الثانية أمس الأحد وأعرب عن سعادته الكبيرة بتواجده في المهرجان، وأشاد لـ الخليج 365 بالتطور الفني الذي تشهده المملكة العربية السعودية قائلاً: "حضرت اليوم ضمن ضيوف المهرجان لمشاهدة أحبابي من فناني المملكة العربية السعودية وفناني الخليج وسعيد جداً بالتواجد بالسعودية لمشاهدة الأعمال الجميلة ومشاهدته هذا الحراك والتطور الفني الذي تشهده المملكة بوجود فنانيها ومخرجيها ومؤلفيها وأتمنى لهم التوفيق والنجاح بإذن الله، وإن شاء الله نراهم بمحافل كثيرة وأكبر قريباً.

مهرجان الرياض المسرحي الدورة الثانية



هذا وقد تم افتتاح مهرجان الرياض المسرحي بدورته الثانية تحت رعاية الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة، والذي أقامته هيئة المسرح والفنون الأدائية للمهرجان والذي يستمر على مدى 12 يوماً من 15 إلى 26 من ديسمبر 2024 في الرياض بجامعة الأميرة نورة.

آخر أعمال الفنان عبد الرحمن العقل

وكان للفنان عبد الرحمن العقل عدد من النشاطات الفنية الفترة الماضية، وكانت آخرها مسرحيتان الأولى مسرحية "الياثوم"، التي قُدمت على مسرح دار المهن الطبية الجابرية، وهي من تأليف وإخراج عبدالله البدر، ومن بطولة الفنانة زهرة عرفات، وعبد الرحمن العقل، ومحمد الرمضان، وفهد البناي.

أما المسرحية الثانية فكانت بعنوان "عرس الجن" قُدمت في المملكة العربية السعودية وتحديداً الدمام والكويت أيضاً، وكانت من إخراج محمد جمال الشطي، وإشراف عام نواف العلي، إشراف فني هبة الدري، عبد المحسن العمر، بطولة الفنان عبدالرحمن العقل، أحمد الفرج، هبة الدري، حسين المهدي، عبدالمحسن العمر، يوسف الحشاش، محمد الكاظمي، جنى الفيلكاوي، وأحمد النجار‏.

كما كانت للعقل نشاطات عبر الدراما، حيث عُرض له عمل درامي في الموسم الرمضاني 2024 وهو مسلسل بعنوان "هود الليل" والذي جاء في إطار من الدراما التراثية، تدور أحداث المسلسل حول عدة قضايا اجتماعية، مثل التفكك الأسري بين اﻷبناء، وطغيان المادة على الأخلاقيات والمبادئ، واضطهاد المرأة، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ: حسين أبل ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ مشعل الرقعي و محمد الكندري معالجة درامية، ومن بطولة الفنان عبد الرحمن العقل، زهرة عرفات، محمد جابر، سمير القلاف، عبير الجندي، سلمى سالم، وملك أبو زيد.

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