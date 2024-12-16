شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الإثنين، على ارتفاع بنسبة 0.3%، عند 12096 نقطة.

ووفقا لبيانات تداول السعودية، بلغت قيمة التداولات اليوم، نحو 4.814 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو، 320.253 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.309 تريليون ريال. انخفاض أسهم 154 شركة انخفضت أسهم 154 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 71، من بين 247 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، صدق، وكابلات الرياض، وفقيه الطبية، وباتك، وإعمار، الأكثر ارتفاعا.

وبحسب بيانات تداول، كانت أسهم شركات، الكيميائية، وأسترا الصناعية، ورعاية، والخليجية العامة، وبدجت السعودية، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.1%، عند 31144 نقطة.

وبلغت القيمة المتداولة اليوم في "نمو"، نحو 81 مليون ريال.

وبحسب تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو، 7.509 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 57.817 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 41 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 43، من بين 105 شركات مدرجة في السوق الموازية.