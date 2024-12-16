بالفيديو هيئة المسرح والفنون الأدائية تطلق مهرجان الرياض للمسرح في دورته الثانية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 ديسمبر 2024 02:52 مساءً - أطلقت هيئة المسرح والفنون الأدائية أمس، مهرجان الرياض للمسرح بدورته الثانية، الذي يستمر 12 يوماً حتى 26 ديسمبر الجاري، وذلك في مركز المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمدينة الرياض مكرماً في دورته الحالية رائد المسرح السعودي الراحل الأستاذ أحمد السباعي.

سلطان البازعي: المسرح السعودي يعكس هويتنا وثقافتنا الممتدة لآلاف السنين

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة سلطان البازعي: "يمثل مهرجان الرياض للمسرح في دورته الثانية إنجازاً جديداً لمسيرة المسرح السعودي، وانطلاقة نحو آفاق مسرحية مشرقة"، وأضاف: "يجسد المهرجان قيمنا المشتركة، وأهدافنا السامية في أن يكون مسرحنا السعودي مسرحاً خالداً يعكس هويتنا وثقافتنا الممتدة لآلاف السنين وتنوعنا، وما نحنُ عليه اليوم بدعمكم وتمكينكم ومساندتكم، مؤمنين بدعمٍ ثقافي غير مسبوق من مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله على أن نواصل مسيرتنا لتحقيق المزيد من النجاحات التي نفتخر بها جميعاً".

وتابع: "نفخر في هذه النسخة، بتكريم الرائد المسرحي الأستاذ أحمد السباعي، تقديراً لعطائه الكبير الذي شكل إرثاً خالداً لمسرحنا السعودي، كما نفتخر بمشاركة 20 عملاً مسرحياً في مسارين مختلفين، إضافة إلى 3 ندوات حوارية، 3 ورش عمل، و20 قراءة نقدية، خلال 10 أيام من الإبداع المسرحي الذي نعدكم بأنه سيكون تجربة ثرية واستثنائية.

كلمة مدير المهرجان الدكتور راشد الشمراني

كما ألقى مدير المهرجان الدكتور راشد الشمراني، كلمة أشار من خلالها إلى أن مهرجان الرياض للمسرح يمثل خطوة نوعية لتعزيز مكانة المسرح في المشهد الثقافي السعودي، وأوضح أن المهرجان يهدف إلى اكتشاف الطاقات الإبداعية ودعمها، إلى جانب تطوير المحتوى المسرحي وتوسيع قاعدة الجمهور مشيراً إلى أن المهرجان يُعزز دور المسرح كمنصة للحوار والتواصل الإنساني، ويسهم في بناء مجتمع واعٍ بفنون الأداء والمسرح.

كما تم تكريم لجنة الفرز والمشاهدة في المهرجان- التي ضمت نخبة من الأسماء البارزة وهم حمد الرميحي، الأستاذ عبد الناصر الزاير، الأستاذ عبدالله ملك، الدكتور عزيز خيون، الدكتور خالد أمين- والتي قدمت دعماً كبيراً لنجاح هذه الدورة، وأشاد مدير المهرجان بأعضاء اللجنة لما قدموه من جهود استثنائية أسهمت في الارتقاء بجودة العروض المسرحية.

وتمثل الدورة الثانية للمهرجان امتداداً للنجاح الذي حققته الدورة الأولى، مع تطلعات طموحة لتقديم المزيد من الإبداع والتميز في السنوات المقبلة.

فعاليات مهرجان الرياض للمسرح

يشهد المهرجان عرض مسرحيات الفرق المتأهلة في مسابقة المهرجان والقادمة من 8 مدن، بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات الثقافية؛ منها ندوات وقراءات نقدية وورشة عمل. كما يكرم المهرجان ذكرى الأستاذ أحمد السباعي رائد العمل المسرحي السعودي؛ نظيرَ إسهاماته في إدخال المسرح للسعودية وتطوير الفنون في المملكة.

ويقدم المهرجان عروضاً يومية متنوعة، مما يوفر للجمهور تجربة ثقافية غنية تعكس التنوع والإبداع، ويظل المهرجان شاهداً على رؤية المملكة 2030 لدعم الفنون والثقافة بوصفها محوراً أساسياً في التنمية.

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