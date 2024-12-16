ماسك القهوة للوجه للتفتيح.. بشرتك أكثر نضارة وناصعة البياض

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 ديسمبر 2024 02:52 مساءً - لا تقتصر أهمية القهوة على مذاقها اللذيذ وفوائدها الصحية؛ فماسك القهوة للوجه للتفتيح وقدرته الكبيرة على منحك إشراقة ونضارة والتخلص من اسوداد البشرة، هو أكبر الدليل على ذلك؛ إذ لطالما استُخدمت القهوة في الخلطات الطبيعية للوجه التي تُحضَّر منزلياً منذ القدم وحتى اليوم، كما أنها تدخل في تركيبة الكثير من مستحضرات العناية بالبشرة الموجودة في الأسواق؛ نظراً إلى فوائدها الكثيرة للبشرة وخصائصها المتعددة في التخلص من الكثير من المشكلات الجلدية الخفيفة. فإذا كنت تعانين من التصبغات أو البقع الداكنة؛ نرصد لك أهمية ماسك القهوة للوجه للتفتيح وطريقة تحضيره، إضافة إلى فوائد القهوة للبشرة بشكل عام.

فوائد القهوة لبشرة الوجه

ماسك القهوة للتفتيح هو خيار طبيعي رائع يمكن أن يساعد في تحسين إشراقة البشرة وتوحيد لونها؛ فالقهوة غنية بمضادات الأكسدة وتعمل على تقشير البشرة بلطف، ما يزيل خلايا الجلد الميتة ويعزز تجددها. إليك في التالي أبرز فوائد القهوة للوجه:

تعمل بوصفها مقشراً طبيعياً للبشرة، وتزيل خلايا الجلد الميت. تحتوي القهوة على خصائص رائعة للبشرة تساعد في إزالة الطبقة الميتة على سطح البشرة؛ لتكشف عن طبقة مضيئة وأكثر نضارة وبياضاً.

تحسِّن الدورة الدموية في البشرة: عند تدليك بشرة الوجه بالقهوة، سواء بمفردها أو مع مكونات أخرى، فهي تساعد في تحسين الدورة الدموية في الجلد؛ ما يجعل البشرة أكثر تورداً بشكل طبيعية وتوهجاً.

تساهم في ترطيب البشرة: تحتوي القهوة على خصائص تساعد في ترطيب البشرة والحفاظ على حاجز الجلد الطبيعي، ولا سيما إذا ما تم دمجها مع مكونات مركبة أخرى مثل العسل الطبيعي.

تعمل على توحيد لون البشرة وإضفاء مظهر مشرق عليها: تعمل القهوة بفاعلية على التخلص من التصبغات والبقع السوداء الناتجة من أشعة الشمس والتقدم في السن؛ ما يسهم في توحيد لون البشرة وجعلها أكثر إشراقاً ونضارة.

تعمل على امتصاص الزيوت والدهون الزائدة: تُعَدُّ القهوة أحد المكونات الرائعة للبشرة الدهنية تحديداً؛ إذ تساعد في مكافحة اللمعان المزعج الناتج من زيادة إفراز الزيوت والدهون في البشرة، من خلال كفحها والتحكم بها.

تساعد في فتح المسامات: تعمل القهوة على تنظيف البشرة في الأعماق؛ ما يساهم في فتح المسامات.

تحارب البثور: نظراً إلى خصائصها المضادة للالتهابات؛ تخفف القهوة من البثور وتكافح التهابها، وتهدئ احمرار البشرة والحكة.

محاربة التجاعيد: تعمل القهوة على شد البشرة والتقليل من التجاعيد والخطوط الدقيقة، وتكافح علامات التقدم في السن على البشرة.

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كيفية تحضير ماسك القهوة لتفتيح الوجه

ماسك القهوة لتفتيح بشرة الوجه



المكونات:

ملعقتان كبيرتان من القهوة المطحونة "يمكن استخدام القهوة المستعملة". ملعقة كبيرة من الزبادي أو اللبن "يرطب البشرة ويعزز التفتيح". ملعقة صغيرة من العسل "مرطب طبيعي ومضاد للبكتيريا".

طريقة التحضير:

في وعاء، اخلطي القهوة المطحونة مع الزبادي والعسل حتى تحصلي على ماسك طبيعي بتركيبة متجانسة. ضعي الماسك على وجهك بحركات دائرية بلطف لتقشير البشرة. اتركيه لمدة 15-20 دقيقة حتى يجف. اغسلي وجهك بالماء الفاتر بحركات دائرية لإزالة الماسك تماماً. جففي وجهك بلطف، ثم استخدمي كريماً مرطباً خفيفاً.

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