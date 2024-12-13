تفاصيل فستان زفاف أصيل هميم .. مصممه لبناني وهذا ما ميّزه

ميرنا وليد - بيروت - دخلت الفنانة العراقية أصيل هميم القفص الذهبي ليلة أمس، واحتفلت بزواجها من رجل الأعمال العراقي بكر الدليمي، بحفل زفاف حضره عدد كبير من المقربين منهم، من أفراد العائلة والأصدقاء من الوسط الفني وخارجه.



واختارت أصيل لهذا اليوم السعيد، أن يتميز فستانها بقصته وقماشه، اذ انه مصنوع من الحرير، كما انه مطرز بشكل رائع، بالإضافة إلى قصة الـ off shoulder، وهو مرفق بكمين طويلين، ولا ننسى الطرحة الطويلة المطرزة بتصاميم راقية.

الفستان من تصميم المصمم اللبناني الموهوب بيتر عبد الكريم، الذي يمتلك دار أزياء في بيروت، ولطالما كان لدى بيتر شغف بالموضة، فعلى الرغم من دراسته الهندسة، إلا أنه لحق حلمه، ودرس تصميم الأزياء، ليصبح مصمماً بارعاً.