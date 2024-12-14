الرئيس الألماني يختتم جولته الأفريقية بزيارة ليسوتو

ابوظبي - سيف اليزيد - يختتم الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير جولته الأفريقية التي استغرقت أربعة أيام بزيارة ليسوتو اليوم السبت.

وهذه أول زيارة يقوم بها رئيس ألماني إلى الدولة الجبلية الصغيرة، التي تقع داخل دولة جنوب أفريقيا. وتأتي الزيارة استجابة لدعوة من ملك ليسوتو، ليتسي الثالث، والتي وجهها لشتاينماير خلال زيارة لبرلين العام الماضي. وتأتي زيارة شتاينماير لليسوتو في أعقاب مناقشات أجراها في جنوب أفريقيا مع الرئيس سيريل رامافوزا أمس الجمعة.

وتعاني ليسوتو من انعدام الاستقرار السياسي منذ استقلالها عن المملكة المتحدة في عام 1966.

ويرى محللون أن القضاء والخدمات العامة وأجهزة الأمن تعاني من الفساد وإساءة استخدام السلطة، مع تقويض الإصلاحات الحاسمة بشكل منهجي من قبل النخب السياسية. ولا يزال هناك العديد من القرى لا يمكن الوصول إليها إلا سيراً على الأقدام أو على ظهور الخيل.

وتعتمد البلاد بشكل كبير على جارتها الكبرى جنوب أفريقيا. وبسبب فرص العمل المحدودة، بحث العديد من سكان ليسوتو عن عمل في جنوب أفريقيا على مدار عقود من الزمن، وخاصة في مجال التعدين. ويعتمد اقتصاد ليسوتو بشكل أساسي على الزراعة وتصدير المنسوجات والألماس والمياه.