اتفاقية تعاون بين كلية ليوا ومدينة الشيخ شخبوط الطبية

ابوظبي - سيف اليزيد - وقّعت كلية ليوا في أبوظبي إتفاقية تعاون مع مدينة الشيخ شخبوط الطبية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات البحوث العلمية المشتركة، وتدريب الطلبة، والمشاركة في تنظيم مؤتمرات وندوات علمية، بالإضافة إلى أنشطة وفعاليات تسهم في دعم تميز قطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي والدولة.

وقد شهد التوقيع كلٌ من البروفيسور محمد محجوب ضياف، رئيس كلية ليوا، والبروفيسور هاني القاضي، نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية، والبروفيسور ماكسيم مرعب، عميد كلية العلوم الطبية والصحية، والسيد مشعل الشامسي، مدير العلاقات المجتمعية في الكلية. ومن جانب مدينة الشيخ شخبوط الطبية، حضر الدكتور مروان الكعبي، الرئيس التنفيذي لمدينة الشيخ شخبوط الطبية، و الدكتور عبدالكريم صالح عميد التعليم والتدريب الطبي، والدكتور أحمد الكويتي مدير التعليم والتدريب الطبي، و الدكتورة سيما الخضر نور العميدة المشاركة لمركز تعليم العلوم الصحية.

من جانبه، أكد البروفيسور محمد ضياف رئيس كلية ليوا، على اعتزاز الكلية بهذا التعاون المثمر مع مدينة الشيخ شخبوط الطبية، التي تُعد من أبرز المؤسسات الصحية الرائدة في الدولة. وقال: "تتيح هذه الاتفاقية للجانبين تعزيز التعاون في مجالات متعددة، أبرزها التدريب الميداني للطلبة في مرافق مدينة الشيخ شخبوط الطبية، مما يمنحهم فرصاً عملية للتعرف على طبيعة العمل في مختلف الأقسام الطبية والإدارية ذات العلاقة بقطاع الرعاية الصحية. كما تسهم الاتفاقية في توظيف الخبرات المشتركة لتنظيم ندوات ومؤتمرات والمشاركة في مشاريع بحثية تسلط الضوء على القضايا المهمة التي تواجه القطاع".

وأشار إلى أن كلية العلوم الطبية والصحية تزخر بكوادر أكاديمية وبحثية متخصصة، تمتلك خبرات متميزة في هذا القطاع الحيوي، مما يُثري التعاون مع مدينة الشيخ شخبوط الطبية، التي تضم بدورها نخبة من الكوادر الطبية المتميزة. وأكد أن هذا التعاون يهدف إلى تقديم إسهامات بارزة لدعم تطور القطاع الصحي في إمارة أبوظبي والدولة.

بدوره، أكد الدكتور مروان الكعبي، الرئيس التنفيذي لمدينة الشيخ شخبوط الطبية، على أهمية الاتفاقية بين الجانبين. وقال: "هذا التعاون يُمكّن الطرفين من توظيف خبراتهما المتميزة لتوسيع قاعدة الكوادر الصحية المتخصصة، بما يخدم استراتيجية إمارة أبوظبي والدولة في تعزيز خدمات الرعاية الصحية وتحسين جودة الحياة. كما توفر الاتفاقية فرصاً للطلبة للتدريب والتوظيف في المرافق الطبية التابعة للمدينة، إلى جانب تنظيم مؤتمرات علمية وورش عمل وندوات تطبيقية متخصصة".