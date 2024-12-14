رسالة مؤثرة من شيرين عبدالوهاب لجمهورها في حفلها الأخير

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 ديسمبر 2024 01:19 مساءً - أحيت الفنانة شيرين عبدالوهاب حفلاً غنائياً مميزاً وسط حضور جماهيري كبير، وذلك على مسرح كوكاكولا أرينا في منطقة سيتي ووك بدبي. وقدمت شيرين للحضور عدداً كبيراً من أغانيها الرومانسية التي يحبها الجمهور لعل أبرزها "إللي يقابل حبيبي"، "مشاعر"، "كدابين"، "متحاسبنيش"، "بص بقى"، "بتمنى أنساك"، "صبري قليل"، "آه ياليل"، "على باللي" وتفاعل الجمهور مع هذه الأغاني.

رسالة شيرين لجمهمورها

خلال الحفل وجهترسالة مؤثرة عبرت من خلالها عن حبها الكبير لجمهورها، فقالت شيرين عبدالوهاب لجمهورها من على المسرح: "عايزة أرحب بكل الحاضرين، شكراً على حضوركم، شكراً على حبكم، شكراً على استقبالكم في أي دولة من دول العالم إذا كان في الوطن العربي أو غير الوطن العربي"، وتابعت: "بحبكم وممتنة جداً ليكم، أنا من غيركم كنت ميتة بحبكم جداً، وعايزة أحيي الفرقة الموسيقية والمايسترو الأستاذ مدحت خميس".

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الجدير بالذكر أن شيرين عبدالوهاب حصلت على جائزة فنان العام من قبل إدارة حفل جوائز بيلبورد عربية للموسيقى 2024، لكنها تغيبت عن الحفل الذي أُقيم منذ أيام قليلة في مركز الملك فهد الثقافي ضمن "أسبوع الرياض الثقافي"، وحضره كوكبة كبيرة من النجوم سواء المرشحين لجوائزه أو المهتمين بمجال الموسيقى.

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أحدث ألبومات شيرين عبدالوهاب

طرحت الفنانةخلال الفترة الماضية، عدداً من أغاني ألبومها الجديد، الذي واجهت من خلاله العديد من الصعوبات؛ بسبب خلافها مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، مما أدى إلى حذف أغانيها من على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، هذا الأمر دفع "شيرين" إلى تدشين قناة رسمية، عبر تطبيق "واتساب"، لطرح أغاني ألبومها الجديد، والتي من بينها "عودتني الدنيا "، "ابتسمت"، "هنحتفل"، "إللي يقابل حبيبي"، "وبتمنى أنساك"، "عسل حياتي"، "قالك نسيني".

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