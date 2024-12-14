ميرنا وليد - بيروت - لفتت عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد الأنظار أثناء استمتاعها بأمسية في مدينة نيويورك ليلة الجمعة.

بدت حديد البالغة من العمر 28 عاماً رائعة في ثوب أبيض من الساتان بفتحة رقبة منخفضة في طقس الشتاء البارد، كما ارتدت سترة كارديغان أنيقة مكشكشة، جعلت شوارع مدينة نيويورك منصة عرض الأزياء الخاصة بها حيث كانت تتألق مرتدية حذاء بني طويل يصل إلى الركبة مع كعب عالٍ.

تركت حديد شعرها الطويل منسدلاً في موجات حريرية ناعمة تتساقط حول الكتفين.

بالنسبة للمكياج، قدمت عرضاً مثيراً بظلال العيون الدافئة الدخانية، والتي اقترنت ببشرة برونزية متوهجة وشفتين لامعتين.

كانت هذه تفاصيل خبر بيلا حديد تتألق في شوارع نيويورك بإطلالة شتوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.