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الخليج اليوم .. دخان يتصاعد بعد غارة جوية إسرائيلية في مخيم النصيرات للاجئين بوسط قطاع غزة رويترز

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

أعربت وزارة الخارجية عن إدانتها واستنكارها لقصف قوات الاحتلال الإسرائيلية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

 

وأكدت في بيان لها، أن إمعان قوات الاحتلال في انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستهدافاتها المستمرة للمدنيين الأبرياء، ماهي إلا نتيجة حتمية لغياب تفعيل آليات المحاسبة الدولية.

 

وقالت:" تجدد المملكة مطالبتها للمجتمع الدولي بضرورة التحرك الجاد والفعّال لوضع حد لهذه الانتهاكات الصارخة والمتكررة، حفاظاً على أرواح المدنيين وما تبقى من مصداقية الشرعية الدولية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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