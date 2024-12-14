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40 مفقودًا إثر غرق زورق للمهاجرين قبالة سواحل اليونان

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واس- أثينا 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - غرق شخص إثر غرق زورق للمهاجرين قبالة ساحل كريت جنوب اليونان، وفقد نحو أربعين شخصًا، حسبما أعلن خفر السواحل اليوناني اليوم.
وأطلقت عملية بحث واسعة في مسعى إلى إيجاد المفقودين عقب الحادثة التي وقعت بعيد منتصف الليل، حيث عُثر على 39 شخصًا.
وتتوجّه سفن أخرى إلى الموقع للمشاركة في عمليات البحث التي تنفذ بمؤازرة فرقاطة إيطالية ومروحية.

حوادث المهاجرين

ووقعت حوادث مماثلة خلال الأسابيع الأخيرة يعود آخرها إلى مطلع نوفمبر، عندما قضى أربعة أشخاص قرب جزيرة رودس.
وفي أواخر أكتوبر، قضى شخصان قرب جزيرة ساموس وقبل بضعة أيام، قضى أربعة من بينهم طفلان، قرب جزيرة كوس.
وشهدت اليونان هذا العام ارتفاعًا بنسبة 25 % في عدد الأشخاص الفارين من الحرب والفقر، بلغ 30% في رودس، وفي جنوب شرق بحر إيجه، بحسب وزارة الهجرة اليونانية.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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