شكرا لقرائتكم خبر عن "العالم الإسلامي": قصف مخيم النصيرات يضاف لسجل انتهاكات الاحتلال الوحشية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت رابطةُ العالَم الإسلامي - بأشدّ العبارات - قصفَ قوات حكومة الاحتلال الإسرائيلي مخيّمَ النصيرات وسطَ قطاع غزة.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندّدَ معالي أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذه الجريمة المرّوعة، التي راح ضحيتَها عددٌ من المدنيّين الأبرياء، والتي تُضاف إلى سجلّ الانتهاكات الوحشية التي تُواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلية ارتكابَها تجاه الشعب الفلسطيني.

ودعا فضيلتُه المجتمعَ الدوليَّ إلى تحمّل مسؤولياته تجاه حماية المدنيين من هذه الفظائع التي هزَّت كل ضميرٍ حيٍّ.