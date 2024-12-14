شكرا لقرائتكم خبر عن بتشغيل المسارين ”الأخضر والأحمر“.. استكمال المرحلة الثانية لقطار الرياض غدًا والان نبدء بالتفاصيل

مسارات القطار

قطار الرياض

الدمام - شريف احمد - تنطلق يوم غدٍ الأحد المرحلة الثانية من خطة التشغيل التتابعي لشبكة مسارات مترو الرياض بتشغيل المسار الأحمر ”محور طريق الملك عبدالله“ والمسار الأخضر محور ”طريق الملك عبدالعزيز“ وذلك بطول «38,2» كيلومتر.ويقع المسار الأحمر الذي يربط أحياء شرق الرياض بالأحياء الغربية، على مسافة تبلغ 25,3 كم، فيما يغطي المسار مسافة بطول 12,9 كلم تمتد من شمال إلى جنوب العاصمة.وكانت المرحلة الأولى والتي انطلقت مطلع الشهر الميلادي الجاري شهدت تشغيل المسار الأزرق: محور شارع العليا - البطحاء - الحاير، بطول 38 كلم، والمسار الأصفر: طريق مطار الملك خالد الدولي بطول 29,5 كم، المسار البنفسجي: محور طريق عبد الحمن بن عوف - طريق الشيخ حسن بن حسين، بطول 29,7 كم.ووفقًا للخطة التشغيلية، سيتم تشغيل المسار البرتقالي «محور طريق المدينة المنورة» في 5 يناير 2025، بطول 40,7 كم، ليكتمل بذلك تشغيل جميع مسارات الشبكة الستة بطول إجمالي يبلغ 176 كيلومترًا، تشمل 85 محطة، من بينها أربع محطات رئيسة، يلتقي فيها عدد من مسارات الشبكة، تتوزع بين 34 محطة علوية و47 محطة تحت الأرض لتشكل نقلة نوعية في منظومة النقل العام بالعاصمةوتتميز محطات المترو بشمولها على وسائل الراحة والسلامة والتكييف، وأنظمة معلومات الرحلات، وتحتضن بعضها محلات وخدمات تجارية ومواقف سيارات.ويضم المشروع 190 قطارا تحتوي على 452 عربة، واشتمل على 19 موقعا لمواقف عامة للسيارات على مختلف مسارات شبكة القطار في معظم أجزاء المدينة، بسعات مختلفة تتراوح ما بين 400 و600 سيارة.ووفقاً للهيئة الملكية لمدينة الرياض، جرى تصميم قطار الرياض وفق مواصفات تقنية عالية، من أبرزها استخدام نظام القطارات الآلي «بدون سائق»، حيث يتم التحكم في القطارات من خلال مركز التحكم والتشغيل بنظام النقل العام بمدينة الرياض، إلى جانب إدارة المركز لعمليات خدمة الركاب، والمراقبة الأمنية والسلامة.ويُسهم المشروع في رفع مستوى جودة الحياة في المدينة من خلال تشجيع السكان على النمط الصحي للحياة، عبر توفير البيئة الملائمة للمشي، والوصول إلى محطات النقل العام، وسط محيط حضري متطوِّر، ومُحاط بالأنشطة التجارية والثقافية والسياحية الجاذبة.فضلاً عن إسهام المشروع في تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق الاستدامة البيئية في المدينة عبر الحد من التلوث الناجم عن عوادم السيارات، وتقليص استهلاك الوقود، واستخدام تقنيات حديثة ومتقدمة في عربات القطار والحافلات والمحطات والمنشآت بما يساعد في الحد من استهلاك الطاقة، وينسجم مع مستهدفات برامج ”رؤية المملكة 2030“.