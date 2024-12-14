شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان رياضي للطلاب في جدة احتفاءً بكأس العالم 2034 والان نبدء بالتفاصيل



ويهدف المهرجان إلى تعزيز روح الانتماء الوطني وغرس القيم .

وينطلق المهرجان يوم غداً الأحد 15 ديسمبر بالإعلان عن استضافة الدمام - شريف احمد - دعت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة الطلاب والطالبات إلى المشاركة في المهرجان الرياضي "من مدارسنا إلى كأس العالم 2034"، الذي ينفذه قسم النشاط الطلابي خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر 2024م، الموافق 14 إلى 18 جمادى الأولى 1446هـ، بمناسبة استضافة المملكة لكأس العالم 2034.ويهدف المهرجان إلى تعزيز روح الانتماء الوطني وغرس القيم الرياضية في نفوس الطلاب، حيث يتضمن فعاليات متنوعة تسلط الضوء على طموح المملكة في صناعة أجيال رياضية متميزة قادرة على المنافسة العالميةوينطلق المهرجان يوم غداً الأحد 15 ديسمبر بالإعلان عن استضافة السعودية لكأس العالم 2034 من خلال الإذاعة المدرسية، حيث سيتم تنظيم لقاءات مع الطلاب والمعلمين للتعبير عن مشاعر الفخر والاعتزاز بهذا الإنجاز الوطني الكبير.

دوري كرة قدم



وتشمل الفعاليات إقامة دوري لكرة القدم داخل المدارس تحت شعار "معاً ننمو"، بالإضافة إلى استعراض الطلاب لمهاراتهم الكروية في إطار تعزيز التنافس الرياضي والإبداع.

كما تتضمن الفعاليات تنظيم مسيرة رياضية يشارك فيها قيادات الإدارة وطلاب المدارس، وتشمل المشي حول المدارس وركوب الدراجات الهوائية، في خطوة تهدف إلى نشر ثقافة الرياضة كأسلوب حياة.



أنشطة إبداعية بالمهرجان



ويشهد المهرجان أنشطة إبداعية أخرى، منها إطلاق بالونات هيليوم تحمل شعار استضافة كأس العالم، وتوزيع أعلام صغيرة وكابات وقمصان وشالات تحمل الشعار ورقم "2034"، بما يعكس الاحتفاء بهذا الحدث العالمي.

ويأتي المهرجان في إطار حرص تعليم جدة على تفعيل الأنشطة التي تعزز الروح الرياضية لدى الطلاب وتسهم في تطوير قدراتهم، تحت شعار "أهلاً بالعالم" الذي يربط بين المدارس والميادين الرياضية العالمية.