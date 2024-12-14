شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة التونسي يستقبل رئيس الاتحادين الأفريقي والمصرى للجمباز لبحث تطوير اللعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الصادق المورالي وزير الشباب والرياضة التونسي، الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، خلال مشاركة بعثة منتخبي مصر للجمباز الإيقاعي وجمباز الآيروبيك فى بطولة البحر المتوسط للناشئين والناشئات التى تستضيفها تونس

وتناول اللقاء التعاون المصري التونسي في الجمباز وتبادل الخبرات بين البلدين تحت مظلة الاتحاد الأفريقي للجمباز.

وأكد وزير الرياضة التونسي على دور الدولة الفعال في النهوض بالجمباز في تونس ونشر وتطوير اللعبة بالتعاون مع الجامعة التونسية للجمباز والاتحادين المصري والأفريقي برئاسة الدكتور إيهاب أمين.

وأعرب وزير الرياضة التونسي عن سعادته بالتعاون مع اتحاد الجمباز المصري وإقامة المعسكرات التدريبية للمنتخبات الوطنية في مصر.

وأشار وزير الرياضة التونسي إلى أن هناك تعاونا مستمرا مع وزارة الشباب والرياضة في مصر برئاسة الدكتور أشرف صبحي. وحمل وزير الرياضة التونسي للدكتور إيهاب امين رسالة شكر وتقدير للدكتور اشرف صبحي على هذا التعاون المثمر.

من جانبه أكد الدكتور إيهاب أمين أن هناك تعاونا كبيرا بين مصر وتونس في الجمباز وإقامة عدد من الدورات التدريبية للمدربين في تونس عن طريق الخبراء والمدربين المصرين تحت إشراف وزارة الشباب و الرياضة التونسية.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للجمباز عن وجود الدكتورة نهاد زايد نائب رئيس اللجنة الفنيه بالاتحاد الدولى والدكتور محمد على عضو اللجنة الفنية للاتحاد الدولي في تونس لمحاضرة الحكام وإدارة بطولة البحر المتوسط فى تونس في إطار بروتوكول التعاون بين البلدين في جميع فروع الجمباز.

وايضاً الكابتن ميار رجب لتدريب منتخب الناشئين للجمباز الإيقاعى.

وأشار أمين إلى أن الاتحاد الأفريقي للجمباز يتابع التطور الملحوظ في الجمباز في تونس وكذلك البنية التحتية الجاهزة لاستضافة البطولات القارية.

حضر اللقاء عدد من رؤساء الاتحادات للدول العربية والمتوسطية والأفريقية وممثلين عن الاتحاد الدولي للجمباز.