انت الان تتابع خبر السوداني: تحديث عمل تسجيل الشركات في صلب جهود الإصلاح الاقتصادي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكد السوداني مُضيّ الحكومة ببرنامجها الخاص في تحديث عمل المؤسسات والدوائر، وجعلها مواكبة للتطورات التكنولوجية ونظم الإدارة الحديثة، بما يعزز من كفاءة العمل الإداري، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي ورد للسومرية نيوز.



وبيّن رئيس مجلس الوزراء أن تطوير دائرة تسجيل الشركات، وتحديث آليات عملها، يأتي من ضمن خطوات الإصلاح الإداري والاقتصادي، وفي صلب جهود تحسين بيئة الأعمال، وتحقيق هدف تبسيط الإجراءات لتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار، إلى جانب أثرها المهم في مكافحة الفساد.

