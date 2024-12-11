بينهم ماريا بحراوي وعصام عمر.. نجوم الغد يشاركون تجارِبهم في العلا 

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 07:23 مساءً - على هامش اختيارهم ضمن برنامج "نجوم الغد العرب" للعام الحالي، والذي أُعلن عنه في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، والذي انطلقت فعالياته من مدينة جدة التاريخية بالمملكة العربية السعودية، من يوم 5 ديسمبر إلى 14 من الشهر نفسه، جرى تكريم ودعم المواهب الشابة.
ويعَد هذا الحدث تكريماً لطاقات سينمائية واعدة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ حيث تواصل شركة "فيلم العلا" تكريس جهودها لدعم ورعاية المواهب الشابة، وفتح آفاق لا متناهية أمامهم.
حيث قالت النجمة السعودية ماريا بحراوي عن العلا: "يوجد ارتباط بيني وبين مدينة العلا كبير، لقد بدأتُ أول فيلم لي وبدأت أحقق حلمي من العلا".
وأضاف الممثل المصري عصام عمر: "بالعلا فزنا بمكان جديد، ليس فقط تاريخياً؛ بل من الممكن بناء الكثير من الأشياء بجانب الأساس التاريخي، نستطيع التصوير فيه، والسينما تزدهر أكثر".
كما قالت المخرجة والكاتبة الأردنية زين دريعي: "أتوقع قدومي إلى العلا وكتابة فيلم جديد بها لأن المكان جميل جداً، وهي مدينة ساحرة، وأتمنى تصوير شيء بها".
كما حثّ المنتج اليمني محسن الخليفي على زيارة العلا قائلاً: "أقول لجميع الناس تعالوا لزيارة العلا، وأقول لصنّاع الأفلام أيضاً، قوموا بنقل القصة من هنا، المكان جميل ومناسب لصناعة أفلام كثيرة ومتنوّعة".
وقالت الممثلة المغربية أميمة بريدي: "في المستقبل، إذا أُتيحيت لي الفرصة للتمثيل بالعلا؛ فهذا شرف لي، وأطلب من الناس أن يتذكّروا الأماكن التي توجد بالعلا، وأن ينظروا إلى تاريخ هذه المدينة".
اطلعي على ماريا بحراوي أناقة لافتة على مدار سنوات مهرجان البحر الأحمر السينمائي
يعَد البرنامج امتداداً لمبادرات مجلة "سكرين" في تسليط الضوء على المواهب الناشئة، التي شملت في السابق أسماء بريطانية وعالمية بارزة، مثل: بنديكت كامبرباتش، وإيميلي بلانت.
أما شركة "فيلم العلا"؛ فهي وكالة سينمائية أُسِّسَت على يد الهيئة الملكية لمحافظة العلا في مطلع عام 2020، بهدف تعزيز وتطوير الصناعات الإبداعية في منطقة العلا؛ إذ تُقدّم حالياً دعماً مخصصاً لإنتاج الأفلام؛ بدءاً من مرحلة تطويرها، وصولاً لتسليمها؛ فقد تمكنت المنطقة منذُ افتتاح أبوابها، من استضافة أكثر من 700 يوم تصوير لإنتاجات إقليمية ودولية.
ويعرض مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، 120 فيلماً متنوّعاً من 81 دولة، منها 63 فيلماً طويلاً، 54 فيلماً قصيراً، 20 عرض سجادة حمراء، و48 عرضاً عالمياً أول. وتشمل العروض هذا العام 66 فيلماً عربياً، و34 فيلماً سعودياً، فيما يتنافس 36 صانع أفلام.
يمكنكِ متابعة إيميلي بلانت في حوار خاص لـ«الخليج 365» على هامش تكريمها بمهرجان البحر الأحمر السينمائي
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».
ويعَد هذا الحدث تكريماً لطاقات سينمائية واعدة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ حيث تواصل شركة "فيلم العلا" تكريس جهودها لدعم ورعاية المواهب الشابة، وفتح آفاق لا متناهية أمامهم.
نجوم الغد يشاركون تجارِبهم في العلاوقد شارك الحساب الرسمي لشركة "فيلم العلا" على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، مقطع فيديو ظهر فيه النجوم الشباب المشاركون في برنامج "نجوم الغد العرب" وهم: الممثلة السعودية ماريا بحراوي، الممثل المصري عصام عمر، الكاتبة والمخرجة الأردنية زين دريعي، المنتج اليمني محسن الخليفي، والممثلة المغربية أميمة بريدي، وهم يعبّرون عن سعادتهم وانبهارهم بمدينة العلا، وكيفية استغلال المدينة في صناعة السينما والأفلام.
حيث قالت النجمة السعودية ماريا بحراوي عن العلا: "يوجد ارتباط بيني وبين مدينة العلا كبير، لقد بدأتُ أول فيلم لي وبدأت أحقق حلمي من العلا".
وأضاف الممثل المصري عصام عمر: "بالعلا فزنا بمكان جديد، ليس فقط تاريخياً؛ بل من الممكن بناء الكثير من الأشياء بجانب الأساس التاريخي، نستطيع التصوير فيه، والسينما تزدهر أكثر".
https://www.instagram.com/p/DDUW_wbgdid/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DDUW_wbgdid/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DDUW_wbgdid/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
كما قالت المخرجة والكاتبة الأردنية زين دريعي: "أتوقع قدومي إلى العلا وكتابة فيلم جديد بها لأن المكان جميل جداً، وهي مدينة ساحرة، وأتمنى تصوير شيء بها".
كما حثّ المنتج اليمني محسن الخليفي على زيارة العلا قائلاً: "أقول لجميع الناس تعالوا لزيارة العلا، وأقول لصنّاع الأفلام أيضاً، قوموا بنقل القصة من هنا، المكان جميل ومناسب لصناعة أفلام كثيرة ومتنوّعة".
وقالت الممثلة المغربية أميمة بريدي: "في المستقبل، إذا أُتيحيت لي الفرصة للتمثيل بالعلا؛ فهذا شرف لي، وأطلب من الناس أن يتذكّروا الأماكن التي توجد بالعلا، وأن ينظروا إلى تاريخ هذه المدينة".
اطلعي على ماريا بحراوي أناقة لافتة على مدار سنوات مهرجان البحر الأحمر السينمائي
برنامج "نجوم الغد العرب"يُذكر أنه تم إطلاق برنامج "نجوم الغد العرب" لأول مرة عام 2016 في دبي، ويستمر في تقديم مواهب عربية استثنائية، وينظَّم هذا الحدث بالتعاون مع مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وبرعاية شركة "فيلم العلا".
يعَد البرنامج امتداداً لمبادرات مجلة "سكرين" في تسليط الضوء على المواهب الناشئة، التي شملت في السابق أسماء بريطانية وعالمية بارزة، مثل: بنديكت كامبرباتش، وإيميلي بلانت.
أما شركة "فيلم العلا"؛ فهي وكالة سينمائية أُسِّسَت على يد الهيئة الملكية لمحافظة العلا في مطلع عام 2020، بهدف تعزيز وتطوير الصناعات الإبداعية في منطقة العلا؛ إذ تُقدّم حالياً دعماً مخصصاً لإنتاج الأفلام؛ بدءاً من مرحلة تطويرها، وصولاً لتسليمها؛ فقد تمكنت المنطقة منذُ افتتاح أبوابها، من استضافة أكثر من 700 يوم تصوير لإنتاجات إقليمية ودولية.
للسينما بيت جديدتأتي الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024 تحت شعار: للسينما بيت جديد؛ مما يعكس رسالته بوصفه منصةً عالميةً تحتضن الفنانين من مختلف أنحاء العالم؛ مقدمةً لهم بيتاً جديداً ودائماً في جدة، تُمكنهم من مشاركة أفلامهم وأفكارهم مع جمهورهم من خلال هذا البيت.
ويعرض مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، 120 فيلماً متنوّعاً من 81 دولة، منها 63 فيلماً طويلاً، 54 فيلماً قصيراً، 20 عرض سجادة حمراء، و48 عرضاً عالمياً أول. وتشمل العروض هذا العام 66 فيلماً عربياً، و34 فيلماً سعودياً، فيما يتنافس 36 صانع أفلام.
يمكنكِ متابعة إيميلي بلانت في حوار خاص لـ«الخليج 365» على هامش تكريمها بمهرجان البحر الأحمر السينمائي
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».