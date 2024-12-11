شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تنتهى من تسجيل أحدث أغانيها بألحان خيامى.. وآخر ما كتب ناصر الجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت النجمة أصالة من تسجيل أحدث أغانيها داخل أحد استوديوهات مدينة نصر، والأغنية من ألحان محمود خيامى وآخر ما كتب الشاعرالراحل ناصر الجيل، وهندسة صوتية ماهر صلاح، كما تواجدت داخل كواليس التسجيل شمس ناصر الجيل ابنة الشاعر ناصر الجيل وزوج الفنانة أصالة فائق حسن.

ومن ناحية أخرى كانت قد غردت النجمة أصالة، عبر حسابها على موقع x " تويتر سابقا"، تغريده كتبت فيها، قائلة: "يا سوريا الحرّه مبروك حريتك سوريا حرة".

وكانت أغنية "سبب فرحتي"، التي جمعت أصالة والنجم أحمد سعد من ضمن الأغانى الأكثر رواجا فى الشرق الأوسط لهذا العام على موقع "يوتيوب".