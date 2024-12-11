هذا ما طلبه تامر عاشور من متابعيه قبل بدء حفل جوائز بيلبورد عربية للموسيقى

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 06:00 مساءً - طلب الفنان تامر عاشور من جمهوره ومحبيه أن يقوموا بتقديم الدعم والمساندة له قبل بدء حفل جوائز بيلبورد عربية للموسيقي، الذي سوف ينطلق مساء اليوم في مركز الملك فهد الثقافي ضمن فعاليات "أسبوع الرياض الموسيقي".

تامر عاشور قبل حفل بيلبورد عربية للموسيقى: دعواتكم

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شارك النجممتابعيه عبر حسابه على "إنستغرام" لافتة مكتوب عليها اسمه والجوائز المرشح لها من قبل القائمين على، وعلق بالقول: "7 ترشيحات في..دعواتكم الحفل هيكون مذاع على 9 قنوات".

سيكرم حفل "جوائز بيلبورد عربية" الفائزين في أكثر من 40 فئة، بناءً على معايير دقيقة تعتمد على آراء المستمعين وبيانات منصات البث الرقمية، مثل سبوتيفاي وأنغامي ويوتيوب، وغيرها، ما يؤكد مصداقيتها ويعكس ذائقة محبي الموسيقى وتوجهاتهم بالتوازي مع إلقاء الضوء على المشهد الموسيقي المزدهر في المنطقة ونقله إلى الساحة العالمية.

الجوائز المرشح لها تامر عاشور في حفل جوائز بيلبورد عربية للموسيقى

من بين المرشحين الأكثر حظاً لنيل، هو الفنانالمرشح لـ 7 جوائز، أفضل فنان، فنان العام، أغنية العام، الفنان الأول فئة الأغنية المصرية، أفضل فنان فئة الأغنية المصرية، الفنان الأكثر صعوداً، أفضل أغنية مصرية".

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حفل غنائي سابق

خلال اليومين الماضيين، أحياحفلاً غنائياً ناجحاً في الرياض، وذلك على هامش البطولة السعودية الدولية للجولف، وخلال الحفل أطرب "" جمهور الحفل بمجموعة متنوعة من أغانيه سواء القديمة أو الجديدة.

يُذكر أن آخر أغنية طرحها تامر عاشور خلال الفترة الماضية هى أغنية "وداع وداع" التي طرحها عبر قناته على "يوتيوب"، وجاءت في سياق درامي عبَّر من خلاله الحبيب عن رفضه التام للعودة مرة أخرى للفتاة التي كانت تربطه بها قصة حب، ودلل على ذلك كلمات الأغنية التي كتبها محمد جشم باشا، ولحنها مصطفى إبراهيم: "جاي بعد ما شفت غيرك قلبي تندم على اللي فات.. جاي بتفتح صفحه دابت واترمت في الذكريات.. فوق خلاص وبلاها سيره مش هنحيى في اللي مات".

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