شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى السعودية اليوم الخميس 26-12-2024 عيار 24 بـ316.75 ريال والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس 26-12-2024 فى السعودية، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 سعر 316.75 ريال

ويعد سعر الذهب في السعودية من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في السعودية تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الخميس 26-12-2024 فى السعودية كالتالى: عيار الذهب سعر الذهب

عيار 24 316.75 ريال

عيار 22 290.25 ريال

عيار 21 277.25 ريال

عيار 18 237.50 ريال

عيار 14 184.75 ريال

عيار 12 158.50 ريال

الاونصة 9852.25 ريال

الجنيه الذهب 2217.25 ريال

الأونصة بالدولار 2627.29 دولار