ويل سميث في رسالة مؤثّرة لجيمي فوكس بعد تعرّضه لمشكلة صحّيّة خطيرة

في عرض مؤثّر للصّداقة والدّعم، تواصل ويل سميث مع صديقه القديم جيمي فوكس برسالة عاطفيّة بعد أن كشف الأخير عن الخوف الصّحّيّ المرعب الذي تعرّض له.

خلال برنامجه الخاصّ على “نتفليكس” بعنوان “ما حدث كان…”، أعلن فوكس أنّه أصيب بسكتة دماغيّة ناجمة عن نزيف في الدّماغ في أبريل ٢٠٢٣. وقد تركه هذا الحادث الخطير بدون ذاكرة لمدّة عشرين يومًا وحرمه موقتًا من القدرة على المشي، وهي تجربة مروّعة احتفظ بها سرًّا حتّى الآن.

في هذا السّياق ومع اقتراب عيد ميلاد “فوكس” السّابع والخمسين في الثّالث عشر من ديسمبر، انتقل سميث إلى “انستغرام” لمشاركة تحيّة صادقة لصديقه وقال “أوّلًا: عيد ميلاد مبكّر سعيد يا فوكس! أشعر بالسّعادة لخوض مغامرة أخرى حول الشّمس معك. ثانيًا: يسعدني رؤيتك مجدّدًا تفعل ما تحب. مرحبًا بك في بيتك. لا أستطيع الانتظار للتّحقق من ذلك”.

أرسل ويل سميث الرّسالة مع صورة جميلة للممثّلين، مذكّرًا المعجبين برباطهما الوثيق، الذي يعود تاريخه إلى تعاونهما في فيلم “Alli” عام ٢٠٠١.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

يسلّط الكشف الصّريح الذي قدّمه “فوكس” في خطابه، الضّوء على التّحدّيات التي واجهها أثناء تعافيه والمرونة المطلوبة للتّغلب على مثل هذه المشكلة المهمّة. وشدّدت رسالة سميث العامّة على أهمية الدّعم من الأصدقاء والأحبّاء خلال الأوقات العصيبة.

ولاقى هذا المنشور العاطفيّ صدىً عميقًا لدى المعجبين، الذين تأثّروا بالرّعاية الحقيقيّة والصّداقة المشتركة بين النّجمَين. بينما يواصل “فوكس” رحلته للتّعافي والعودة إلى دائرة الضّوء، تساعد القوّة والدّعم من الأصدقاء مثل سميث في التّغلّب على هذا التّحدي.