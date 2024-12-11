شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الحلفاوى يتعرض لوعكة صحية ونجله: الحمد لله ربنا يشفى الجميع والان مع تفاصيل الخبر

تعرض الفنان نبيل الحلفاوى لوعكة صحية خلال الساعات الماضية نقل على اثرها إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتواصل الخليج 365 مع نجله المخرج نبيل الحلفاوي الذي قال: الحمد لله وربنا يشفى الجميع دون الكشف عن تفاصيل الوعكة التي تعرض لها والده.

يذكر أن آخر مشاركات الفنان نبيل الحلفاوى في الأعمال الفنية، خلال فيلم "تسليم أهالى" الذى تم عرضه عام 2022، حيث ظهر كضيف شرف في أحداث العمل الذى قامت ببطولته النجمة دنيا سمير غانم والنجم هشام ماجد وشاركت في البطولة بيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوى.

يحكي الفيلم قصة زاهية (دنيا سمير غانم) التي تحلم بالزواج من أي شخص، ومن أول وهلة التقطت مع خليل (هشام ماجد) الذي يعمل طبيب بشري ويستعد للهجرة إلى كندا، ووقعت زاهية في حبه حتى قبل ما تتعامل معه وبتحاول تفرض نفسها عليه وتحتمل كل سخافته مقابل الجواز، ومع التصاعد في الأحدث ينكشف أن والدة زاهية (دلال عبد العزيز)، ووالد خليل (بيومي فؤاد) يعيشان في قصة حب كبيرة، وتتصاعد الأحداث لنجد إن وراهم سر غير مكشوف.

فيما كان آخر أعمال المخرج نبيل الحلفاوى، مسلسل كامل العدد +1 من 15 حلقة والذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، من بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى.