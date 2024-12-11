شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين تحصل على جائزة إنجاز العمر من مهرجان دهوك السينمائى الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مُنحت جائزة إنجاز العمر لنجمة السينما المصرية إلهام شاهين، خلال فعاليات مهرجان دهوك السينمائى الدولى بالعراق وبعد حصولها على الجائزة قالت: "الفن لغة الإنسانية ويجمع كل الناس العالم أقرب إلى بعضه البعض. آمل أن ينتشر السلام والحب من خلال الفن في جميع أنحاء العالم"، في مهرجان دهوك السينمائي الدولي الحادي عشر.

يقام مهرجان دهوك السينمائى الدولى في الفترة ما بين 9 إلى 16 ديسمبر الجارى بجامعة دهوك في إقليم كردستان.



منح إلهام شاهين جائزة الإنجاز مدى الحياة من مهرجان دهوك السينمائي الدولي

فى نفس السياق ارتدت النجمة إلهام شاهين، في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائى في دورته الرابعة المقام في جدة بالسعودية، فستان مر عليه 17 سنة، و هو نفس الفستان الذى ارتدته في مسلسل قلب امرأة في عام 2007، ونشرت صفحات المحبة للنجمة إلهام شاهين صورتين لها على إنستجرام، متغزلين فيها وفى إطلالتها وأنها مازالت محتفظة على رشاقتها برغم مرور السنوات ولم تختلف إلهام كثيرا عن الماضى .