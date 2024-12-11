موعد طرح فيلم الدشاش لمحمد سعد في دور العرض

طرح الفيلم في موسم إجازة نصف العام الدراسي

محمد سعد يروج لـ"الدشاش"

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أبطال فيلم الدشاش

كواليس التحضير

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 02:57 مساءً - يترقب الفنانطرح فيلمه الجديد، في دور العرض خلال الفترة القليلة المقبلة، وهو العمل الذي يُعيده إلى صالات السينما بعد سنواتٍ طويلة من الغياب.علمت "الخليج 365" أنّ الشركة المنتجة تنوي طرح فيلم محمد سعد الجديد "" في صالات السينما خلال موسم أفلام إجازة نصف العام الدراسي، كموعد مبدئي، لاسيما وأنّ العمل في غرف المونتاج حالياً، فيما جرى إطلاق الحملات الدعائية داخل دور العرض، والإعلان عن إطلاقه قريباً.روجلفيلمه الجديد، حيث نشر البوستر الرسمي لـ "" عبر حسابه على "إنستغرام"، مُعلقاً عليه بقوله: "الدشاش.. قريبًا"، حيث يُسيطر على البوستر أجواء من الغموض والإثارة والتشويق.يُشارك في بطولة الفيلم بجانبكلّ من زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، مصطفى أبوسريع، محمد جمعة، وليد فواز، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، وعدد آخر من الفنانين. والفيلم من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج محمد رشيدي.كان جوزيف فوزي، مؤلف ""، قال لـ«الخليج 365» خلال وقتٍ سابق إنّ الفنان محمد سعد سيُقدّم وجبة سينمائية مكتملة ومختلفة من خلال هذا الفيلم، الذي يعمل عليه منذ 3 شهور تقريباً، كمرحلة تحضير فقط؛ إذ يعمل لمدة 16 ساعة يومياً وبشكلٍ متواصل من دون انقطاع، متابعاً: "كانت فترة من أجمل الكواليس؛ خصوصاً أنه شخصية مُحبة للشغل طوال الوقت، لا يُفضل الهزار قط أوقات العمل؛ إذ عملنا على الورق ومشاركة الأفكار؛ إذ يضع اهتمامه كله في هذا الفيلم".

ورأى جوزيف أنّ ترقُّب جمهور محمد سعد للفيلم الذي يُعيده إلى السينما بعد غياب طويل، يحمّله مسؤولية كبيرة قائلاً: "أشعر بمسؤولية مضاعفة بالطبع، لكن سعد يعي جيداً انتقاء أعماله الفنية، هو يرغب في العودة بعمل جيد جداً، يليق بالجمهور، ويتناسب مع حجم التغيّرات التي طرأت على السوق الفني، وكذلك فكر الشباب؛ إذ يحرص على الوصول إلى الشباب بشكلٍ مميز".

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محمد سعد وسامح عبد العزيز كلاكيت ثالث مرة

يُذكر أنيجدد تعاونه في "" مع المخرج سامح عبدالعزيز، بعدما قدّما سوياً فيلم "تتح"، الذي تم عرضه في عام 2013، وشارك في بطولته: سيد رجب، هياتم، عمر مصطفى متولي وآخرون، وكذلك مسلسل "فيفا أطاطا" الذي تم عرضه في رمضان من عام 2014، وشارك في بطولته: إيمي سمير غانم، سامي العدل، وأحمد فتحي؛ إضافةً إلى برنامج "وش السعد" الذي عُرض في عام 2016.

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