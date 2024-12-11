جوني ديب يعود لمهرجان البحر الأحمر السينمائي بأحدث أفلامه.. إليكم التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 01:23 مساءً - على الرغم من مرور 7 أيام منذ انطلاق فعالياته يوم الخميس الماضي 5 ديسمبر، لا يزال مهرجان البحر الأحمر السينمائي يحمل العديد من المفاجآت للجمهور وحضور المهرجان من خلال الإعلان عن فعاليات وعروض الأفلام، بالإضافة للشخصيات التي يستضيفها المهرجان سواء المكرمة أو خلال الجلسات الحوارية.

جوني ديب يعود لمهرجان البحر الحمر السينمائي

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ومن بين المفاجآت التي أعلن عنها مهرجان البحر الأحمر السينمائي منذ قليل، هي عودة النجم العالمي جوني ديب للمهرجان لعرض أحدث أفلامه السينمائية التي قام بإخراجها "مودي- ثلاثة أيّام على حافة الجنون"، وقد شارك الحساب الرسمي للمهرجان على إنستغرام، الخبر الذي جاء مرفقاً بالتعليق التالي: "يسعدنا أن نعلن عن عودة جوني ديب إلى مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي لعرض فيلمه “مودي - ثلاثة أيّام على حافة الجنون” غدًا، 12 ديسمبر الساعة 10:30 مساءً في ميدان الثقافة!".

وتأتي عودة جوني ديب لمهرجان البحر الأحمر السينمائي بعد حضوره النسخة الماضية من المهرجان لعام 2023، لحضور عرض فيلمه جان دو باري، الممول من مؤسسة البحر الأحمر، وأول إنتاج دولي مشترك بين مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي وفرنسا، كما أنه أول فيلم من تمويل المملكة العربية السعودية للتنافس على العرض الافتتاحي في مهرجان كان السينمائي لعام 2023.

قد ترغبين في معرفة جوني ديب على السجادة الحمراء لعرض فيلمه في مهرجان البحر الأحمر

عرض فيلم مودي - ثلاثة أيام على جناح الجنون في حفل توزيع الجوائز

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أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي من خلال حسابه الرسمي على إنستغرام، عن عرض فيلم مودي - ثلاثة أيام على جناح الجنون، في حفل توزيع جوائز المهرجان، من خلال مشاركة بوستر الفيلم، الذي جاء معه التعليق التالي: " يقدم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بفخر فيلم “مودي - ثلاثة أيام على جناح الجنون” كفيلم حفل توزيع الجوائز لهذا العام في دورته الرابعة. يُعد هذا الفيلم ثاني تجربة إخراجية للفنان الشهير جوني ديب، ويروي اثنتين وسبعين ساعة من حياة الفنان البوهيمي موديلياني، مقدمًا قصة شخصية وعالمية عن الفن والحب والرفض. سيكون هذا الفيلم بمثابة تجربة فنيّة في عالم السينما".

مودي - ثلاثة أيام على جناح الجنون يشهد عودة جوني ديب للإخراج

عاد جوني ديب لكرسي الإخراج من خلال فيلم مودي - ثلاثة أيام على جناح الجنون " Modi – Three Days On The Wing Of Madness"، حيث يلعب آل باتشينو دوراً مساعداً في دور جامع الأعمال الفنية الفرنسي الحقيقي موريس جانجنات.

وفقاً لبيانٍ صحفي شاركه موقع NBC News، يتتبع الفيلم- الذي تقوم مؤسسة البحر الأحمر السينمائي بالمشاركة في دعمه كجزء من مبادرتها الهادفة إلى تقريب الثقافات وتعزيز الفنّ بمختلف أشكاله- حياة الفنان الإيطالي أميديو موديلياني في دوامة مدتها 48 ساعة، حيث يصور سلسلة فوضوية من الأحداث في شوارع وكافيهات باريس التي مزقتها الحرب خلال الحرب العالمية الأولى. وجاء في البيان: "خلال هروبه من الشرطة، يرفض رفيقه بوهيميانز رغبة مودي في إنهاء حياته المهنية ومغادرة المدينة. تصل الفوضى إلى ذروتها عندما يواجه شخصاً جامعاً للأعمال الفنية يمكنه تغيير حياته".

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