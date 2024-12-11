بيونسيه الخاسر الأكبر بعد فضيحة جاي زي المدويّة مع “باف ديدي”

وفقًا لموقع “رادار أونلاين”، قد تغيّر بيونسيه، البالغة من العمر ٤٣ عامًا، خططها الفنيّة القادمة وذلك بعد الاتهامات الموجّهة ضد زوجها مغني الراب جاي زي، بزعم تورّطه في إساءة معاملة فتاة تبلغ من العمر ١٣ عامًا في حفلة ما بعد حفل MTV VMAs في نيويورك، في السابع من سبتمبر ٢٠٠٠، جنبًا إلى جنب مع “شون باف ديدي”، حيث قيل أيضًا أن إحدى المشهورات التي لا زالت هويّتها مجهولة كانت حاضرة آنذاك.

وقال مصدر : “إن بيونسيه وجاي زي هما من أكثر الأزواج نفوذاً في العالم، لذلك على الرغم من أن الادعاء لا علاقة له بها، فقد تمّ بالفعل جرّ اسمها إلى التكهّنات عبر الإنترنت”، مضيفًا أن “الخطة كانت تقتضي في أن تؤدّي بيونسيه أغنية جديدة خلال عرضها في نهاية الشوط الأول من مباراة عيد الميلاد بين بالتيمور رافينز وهيوستن تكسانز، قبل أن تبدأ حقبة جديدة، بالإضافة إلى أن المغنيّة الموسيقية على وشك الإعلان عن استعدادها لطرح ثلاث ألبومات وجولة غنائيّة في عام ٢٠٢٥.

يواجه مغني الراب جاي زي اتهامات بالاعتداء الجنسي على امرأة عندما كانت قاصرا، ووصف المغني الدعوى القضائية بأنها محاولة “ابتزاز”.

وبحسب موقع In Touch، طلب جاي زي من قاضٍ فيدرالي أن يطلب من المدّعية الكشف عن هويتها، بالإضافة إلى قوله إنه كان ضحية حملة لابتزازه وإجباره على دفع “مبلغ باهظ من المال” وقد أعرب مغني الراب عن أسفه لتأثير هذا الاتهام على عائلته.

قدّم محامي جاي زي، أليكس سبيرو، أوراقًا للمحكمة يطلب فيها من القاضي أن يطلب من متهمّته، التي تمّ تحديدها فقط باسم “جين دو”، الكشف عن هويتها إذا كانت ترغب في المضي قدمًا في الدعوى.

وأضاف “سبيرو” أن الطرف المتهِّم لم يقدّم أي دليل يبرر عدم الكشف عن هويته وأنه لا يلتزم بالقانون لأن “ادعاءاته الغامضة بشأن الضرر المحتمل بعيدة كل البعد عن تلبية المتطلبّات الصارمة”.

في نفس السياق، تعرّضت شركة “ديزني” لموجة من الانتقادات بسبب تواجد “جاي زي” مع زوجته بيونسيه وابنته بلو آيفي على السجادة الحمراء لدعمهما في العرض الأول لفيلم Mufasa: The Lion King خاصة في ظل الاتهام الموجّه اليه بالتحرّش بفتاة قاصر.

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وكانت الشرطة قد ألقت القبض مؤخّرًا على “ديدي”، المعروف أيضًا باسم “شون كومز”، في نيويورك بعد اتّهامه بقضايا متعدّدة من التّحرّش الجنسيّ والاعتداء والاغتصاب، الأمر الذي أطلق العنان لموجة من الجدل في الولايات المتّحدة. لقراءة المزيد: بعد قضايا جنسيّة كثيرة، من هم المشاهير المتورّطون مع النّجم “باف ديدي”؟… تقرير يلقي الضّوء