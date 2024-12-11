هيفا وهبي تخطف القلوب بإطلالة وردية بالغة الأناقة

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي أنظار الجمهور بإطلالة وردية بالغة الأناقة، ظهرت فيها من إحدى الشوارع وهي تتنزه ليلاً.



وقد إرتدت هيفا تنورة قصيرة وواسعة من اللون الوردي، مع توب باللون الأسود ضيق، وبلايزر من لون التنورة نفسه، كما حملت حقيبة يد باللون الأسود أيضاً، وإعتمدت نظارات شمسية شفافة.

ومن الناحية الجمالية، تركت هيفا شعرها الطويل على طبيعته منسدل على كتفها، وطبقت ماكياج ناعم للغاية يليق بها.

من جهة ثانية كانت هيفا وهبي قد حرصت على تهنئة زميلتها الفنانة إليسا، على أغنيتها الجديدة التي طرحتها منذ أيام بعنوان "حبك متل بيروت".

وشاركت هيفا متابعيها عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي، صورة لـ إليسا مع مقطع صوتي من الأغنية، وأرفقتها بتعليق عبرت فيه عن فخرها وسعادتها بنجاجها.

وكتبت هيفا في تعليقها: "ما في متلك ولا متل حب بيروت ولا لبنان كله، مبروك حبيبتي إليسا، شكرا صديقي إيلي على هالعمل الحقيقي متلك".

بدورها، ردت اليسا على تهنئة هيفاء عبر حسابها الرسمي، وأعادت نشر الصورة وعلقت عليها:"حبيبة قلبي كثير مبسوطة بحكيك الحلو. لبنان هو الجمال بكل تفاصيله وكل واحد فينا هو جزء من هالبلد الرائع وانتِ كمان أحلى مثال لهيدا الجمال".