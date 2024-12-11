شكرا لقرائتكم خبر عن جود سعيد بعد عرض فيلم سلمى بمهرجان القاهرة: نهايته غير عادلة وحقيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المخرج السورى جود سعيد لـ"الخليج 365" عن فيلمه "سلمى"، الذى شارك فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ45، وصرح قائلا: "سلمى هي قصة امرأة معلمة في الريف السوري، عانت ما عانت من ظلم في حياتها، أعني في ما سبق حياتها، من اختفاء زوجها إلى اغتصاب طفلة مع ابن أختها، عانت كثيراً في الزلزال، عندما يأتي الزلزال تأتي أحياناً بعض الكوارث وتحولنا إلى أبطال، لذلك تحولت إلى بطلة شعبية، وهذا البطل الشعبي، حاولنا أن نصور قصته، وعلاقته بعائلته، وبمحيطه، وبقريته، ثم صراعه مع سلطة المال".

وتابع سعيد قائلا: "النهاية بالنسبة لفيلم سلمى كان من الطبيعى ألا تكون عادلة، لأننا يجب أن نترك النقد دائمًا للمشاهد، حتى يتذكر أن الحياة غير عادلة، وأن الأشياء لا تأتي بسهولة".

فيلم "سلمى" للمخرج السورى جود سعيد، نافس فى مسابقة آفاق السينما العربية بـ مهرجان القاهرة السينمائى فى دروته الـ 45، وتدور أحداثه حول "سلمى" تحاول أن تجد حلاً لمشاكلها بعد اختفاء زوجها، لتجد نفسها فى النهاية أمام خيارين: إمّا أن تتابع المواجهة حتى النهاية مع كلّ ما يحمله ذلك من تضحيةٍ أو أن تختار خلاصها الفردى مع عائلتها.

فيما تحدثت النجمة السورية سلاف فواخرجى عن مشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائى الدولى في دورته الـ 45 بفيلمها "سلمى"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" قائلة: "في الحقيقة دائما أشعر أن الجمهور المصرى هو أساس الفن، ورأيه مهم جدًا، وبما أن العرض الأول للفيلم كان في مصر فهذا شيء يعنى الكثير لى، خاصة أننى أخاف جدًا من رأى الجمهور المصرى، ولكن الإقبال على مشاهدة فيلم سلمى غمرنى بفرحة كبيرة، وشعرت بنجاح فيلم سلمى مع الكم الهائل من المباركات التي حصلت عليها سواء أثناء عرض العمل من خلال تفاعل المشاهدين مع سلمى التي أقدم شخصيتها أو من خلال الرسائل".