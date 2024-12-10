تركي آل الشيخ يُمنح جائزة “رجل العام” من المجلس العالمي للملاكمة

تقديرًا لإسهاماته الكبيرة في تطوير ونشر الملاكمة على الصعيد العالمي، منح المجلس العالمي للملاكمة (WBC) جائزة “رجل العام” لمعالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم مساء يوم (الاثنين) في مدينة هامبورغ الألمانية.

وفي تصريح له، أهدى معالي المستشار تركي آل الشيخ هذه الجائزة العالمية، إلى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مؤكداً :” كان سموه حفظه الله ملهمنا وداعمنا الأول في تحقيق هذا الإنجاز الذي يحقق للمرة الأولى”.

وتُعد هذه الجائزة من أبرز الجوائز التقديرية في عالم الملاكمة، حيث حصل عليها العديد من الشخصيات البارزة عبر تاريخها. ومن بين الأسماء التي نالت هذا التكريم الرئيس الجنوب أفريقي نيلسون مانديلا، الذي مُنح الجائزة عام ١٩٩٩، ورئيس الولايات المتحدة الأسبق رونالد ريغان، والبابا فرانسيس في عام ٢٠١٩.

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ويعد المجلس العالمي للملاكمة (WBC)، الذي تأسس عام ١٩٦٣، ويتخذ من مكسيكو سيتي مقرًا له، واحدًا من أبرز الهيئات المنظمة للملاكمة الاحترافية عالميًا. حيث يشتهر بحزامه الأخضر المميز ويعمل على وضع معايير عالمية للملاكمة وتعزيز إجراءات السلامة وتنظيم نزالات البطولات العالمية.