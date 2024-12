جيريمي رينير.. مزيج فني وإنساني جعله نجماً فريداً في عالم هوليوود

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 01:20 مساءً - أتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024، في نسخته الرابعة الفرصة للجمهور العربي لمقابلة نجم هوليوود جيريمي رينر عن قرب، من خلال فعالية الجلسة الحوارية المقامة ضمن فعاليات المهرجان الذي انطلق في الخامس من ديسمبر الحالي على أن يستمر حتى 14 من ديسمبر.

ويُعَدُ جيريمي رينر واحداً من أكثر الممثلين تنوعاً في هوليوود من خلال الظهور بشكلٍ كبير في الأفلام المستقلة، وأدوار البطولة في أفلام ضخمة أتت له بإشادة نقدية لأدواره، حيث يُضفي رينر قوة ومصداقية على أدواره التي تعرض بشكلٍ خفي الصراع الداخلي.

وفي السطور التالية سنتعرف أكثر وأقرب إلى النجم العالمي، من حيث نشأته وبداية مسيرته المهنية حتى أصبح نجماً عالمياً.

جيريمي رينر.. النشأة والتوجه للتمثيل

وُلد جيريمي رينر في 7 من يناير عام 1971، في موديستو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة. في أثناء حضوره كلية موديستو جونيور، درس علوم الكمبيوتر وعلم الإجرام قبل اكتشاف شغفه بالتمثيل والمسرح. جاءت أول وظيفة تمثيلية له من خلال إدارة الشرطة المحلية، التي وظفته للعب دور مجرم كجزء من تمرين تدريبي. وبعدها، اختار متابعة التمثيل وانتقل إلى سان فرانسيسكو حيث التحق بمسرح المعهد الموسيقي الأمريكي.

الانتقال من المسرح إلى السينما

حقق رينر قفزة من المسرح إلى السينما من خلال دوره في الكوميديا National Lampoon's Senior Tripعام 1995. كان يعمل في الإعلانات التلفزيونية والأدوار الداعمة قبل أن يحصل على أول فرصة كبيرة له في عام 2002، عندما جسد شخصية القاتل المتسلسل سيئ السمعة جيفري دامر في فيلم السيرة الذاتية للجريمة Dahmer. بعدها انتقل إلى أفلام الأستوديو ذات الميزانية الكبيرة مثل S.W.A.T. عام 2003، وفي عام 2007 حصل على دور جندي في فيلم رعب الزومبي 28 Weeks Later عام 2007، وهو تكملة لفيلم 28 Days Later عام 2002.

وتشمل مسيرته السينمائية المميزة القيام بأدوار البطولة في أفلام حائزة على جوائز "أميريكين هاسيل"، وفيلم الخيال العلمي الناجح Arrival مع "إيمي آدمز"، و"ويند ريفر". كما أنه معروف بدور البطل الخارق الذي يحمل القوس والسهم في أفلام أفينجرز من عالم مارفل السينمائي، ولتجسيده دور اختصاصي إبطال القنابل الرقيب ويليام جيمس في الدراما الحربية The Hurt Locker عام 2008.

بالإضافة إلى ذلك، لعب دور البطولة في المسلسل الوثائقي الواقعي المؤلف من أربعة أجزاء Rennervations، وهو يوثق شغفه بتجديد الحافلات المعطلة والمركبات الكبيرة الأخرى للاستخدام المجتمعي.

ويشارك رينر حالياً في بطولة أحد أكثر المسلسلات الدرامية الأصلية نجاحاً على باراماونت+ Mayor of Kingstown.

أوجه أخرى فنية لجيريمي رينر

بالإضافة إلى عمله التمثيلي، رينر هو مغنٍّ وكاتب أغانٍ أصدر ألبومين من موسيقى الروك، The Medicine وLive for Now عام 2020. حصل على ترشيحات لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن أدائه في فيلم The Hurt Locker ولأفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم The Town.

العمل التطوعي وحادث عام 2023

وإلى جانب مسيرته التمثيلية، يكرس رينير نفسه للأعمال الخيرية، من خلال مؤسسته، "مؤسسة رنيرفيشين" RennerVation Foundation ، التي تركز على مبادرات خيرية مختلفة، هذا بالإضافة إلى أنه رجل إطفاء متطوع مدرب يساعد أيضاً في حرث الثلوج بالقرب من منزله في مقاطعة واشو، نيفادا. وفي يناير 2023، تعرض لإصابات خطيرة بعد أن دهسته جرافة ثلوج خارج منزله. بالإضافة إلى 30 عظمة مكسورة، أُصيب رينر أيضاً في الرئة وثقب في الكبد.

وبعد فترة تعافٍ طويلة، عاد إلى التمثيل، وظهر في الموسم الثالث «2024» من مسلسل Mayor of Kingstown.

