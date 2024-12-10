رنا سماحة ترفض التعليق على أنباء انفصالها عن زوجها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت الفنانة رنا سماحة جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية؛ بسبب الأنباء المتداولة حول انفصالها للمرة الثانية عن زوجها الملحن سامر أبو طالب.

وفي ردّها الأول على الأخبار المتداولة حول انفصالها عن سامر، كتبت رنا عبر حسابها الخاص في “فيسبوك” رداً أثار الحيرة، حيث أكدت أنها لا تعتزم التعليق على هذا الموضوع، مشيرةً الى احترامها للصحافة واهتمامهم بها، ولكنها تفضل الحفاظ على خصوصيتها.

وأكدت رنا أنها لا تنوي الإدلاء بأي تصريحات بخصوص ما يُثار عن حياتها الشخصية، مشيرةً الى أنه ليس لديها تعليق في الوقت الراهن. مضيفةً: “هام بخصوص ما يتم تداوله من أخبار تخص حياتي الشخصية، أنا معنديش أي تعليق للسادة الإخوة الصحفيين، أنتم على راسي بس أنا معنديش أي تعليق ولا هيبقى ليّ أي تعليق وشكراً لاهتمامكم جميعاً”.

وكانت أخبار قد تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد انفصال رنا سماحة عن زوجها سامر أبو طالب. بعد حذفها كل صورهما معاً من حساباتها في مواقع التواصل وإلغاء متابعة كل منهما للآخر، الأمر الذي زاد من تداول الأخبار عن انفصالهما للمرة الثانية، إلا أن أياً منهما لم يُصدر أي تأكيد رسمي حتى الآن.