محمد سامي يكشف عن أمنيته في العمل مع هذه النجمة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: على هامش فعاليات “مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي” عُقدت ندوة للمخرج محمد سامي، احتفالاً به كواحد من أهم مخرجي الدراما في الفترة الحالية، كشف خلالها عن أمنيته العمل مع النجمة يسرا في مشروع فني مشترك، مشيداً بها وبقدراتها، كما تحدث عن تجاربه في الكتابة والإخراج ودوره في نجاح الأعمال الدرامية.

وعبّر سامي عن تمنياته العميقة في إخراج عمل درامي أو سينمائي للنجمة يسرا، موضحاً أن التعاون معها سيكون نقطة فارقة في مسيرته المهنية.

وعن سبب لجوئه الى الكتابة مع الإخراج، قال إنه يفضّل التدخل في النصوص التي يتعامل معها؛ لأنه يجد صعوبة في إقناع كتّاب السيناريو بتنفيذ رؤيته بالشكل الذي يطمح إليه.

وأوضح أنه كثيراً ما يواجه اعتراضات من الكتّاب حول تعديلاته، حتى لو كانت من أجل تحسين العمل، مشيراً الى أنه يفضّل كتابة جزء من السيناريو بشكل موازٍ.

وتناول محمد سامي خلال حديثه الدور الذي يلعبه الإخراج في نجاح المسلسلات التلفزيونية، مؤكداً أهمية تقديم أعمال يشعر الجمهور بها بشكل عميق، وأن الدراما التلفزيونية هي الأقرب الى قلب الجمهور العربي، إذ تتداخل مع حياتهم اليومية وتعتبر جزءاً من تقاليدهم، خصوصاً في موسم رمضان، الذي أصبح بمثابة تقليد لا غنى عنه في حياتهم.

وأشار سامي أيضاً الى التحديات التي يواجهها صنّاع الدراما في موسم رمضان، فأحياناً قد يواجه العمل الناجح صعوبة في تحقيق النجاح بسبب المنافسة الشديدة، على الرغم من جودته العالية. وتطرق الى الفرق بين منصات البث والتلفزيون التقليدي في تقديم الموضوعات، موضحاً أن المنصات تتمتع بمرونة أكبر في تقديم مواضيع قد تكون غير مألوفة للجمهور.

تصريحات سامي عن العمل مع يسرا لاقت تفاعلاً إيجابياً من الفنانة الكبيرة، التي عبّرت بدورها عن رغبتها العميقة في التعاون مع سامي في المستقبل، مشيرةً الى أن حماستها تتفوق على حماسته للعمل معها، مؤكدةً أنها تتمنى العمل معه أكثر من أي وقت مضى، لأننها ترى أنه مخرج مبدع.

وأكدت رنا أنها لا تنوي الإدلاء بأي تصريحات بخصوص ما يُثار عن حياتها الشخصية، مشيرةً الى أنه ليس لديها تعليق في الوقت الراهن. مضيفةً: “هام بخصوص ما يتم تداوله من أخبار تخص حياتي الشخصية، أنا معنديش أي تعليق للسادة الإخوة الصحفيين، أنتم على راسي بس أنا معنديش أي تعليق ولا هيبقى ليّ أي تعليق وشكراً لاهتمامكم جميعاً”.

وكانت أخبار قد تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد انفصال رنا سماحة عن زوجها سامر أبو طالب. بعد حذفها كل صورهما معاً من حساباتها في مواقع التواصل وإلغاء متابعة كل منهما للآخر، الأمر الذي زاد من تداول الأخبار عن انفصالهما للمرة الثانية، إلا أن أياً منهما لم يُصدر أي تأكيد رسمي حتى الآن.