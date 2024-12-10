شكرا لقرائتكم خبر عن تصوير مسلسل Harry Potter بالموقع الأصلى لسلسلة الأفلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شبكة HBO Max أن مسلسل Harry Potter التلفزيوني الجديد سيتم تصويره الصيف المقبل في نفس الاستوديوهات البريطانية التي تم تصوير الأفلام الأصلية فيها، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وذلك بعدما شف موقع "nme عن تأجيل طرح سلسلة Harry Potter الجديدة من HBO إلى عام 2027، وكان من المقرر أن تصل حلقات المسلسل الجديد فى وقت أسرع.

ولكن أعلن رئيس البث العالمي لشركة Warner Bros. Discovery، جى بى بريت، قائلا:" نحن متحمسون لطرح سلسلة Harry Potter على أعلى مستوى، وأود أن أزعم أنها قد تكون الحدث الأكبر بحلول الوقت الذي نصل فيه إلى طرحها".

من المتوقع أن يستمر مسلسل Harry Potter الجديد إلى سبعة مواسم، مع تكييف كل موسم لكتاب من سلسلة الكاتبة جى كى رولينج.

وذلك بعدما تم الإعلان عن أن مسلسل Harry Potter يتقوم بكتابته فرانسيسكا جاردينر مؤلفة مسلسل Succession، و سيشارك المخرج مارك ميلود كمخرج في عدة حلقات.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme" حتى الآن، لم يتم اختيار أحد من الممثلين للمسلسل القادم الذي ستبثه HBO، على الرغم من أن الاختبارات بدأت لأبطال المسلسل بدأت في المملكة المتحدة وأيرلندا في سبتمبر الماضى.