شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول صورة من مسلسل الحلانجى بطولة محمد رجب مع فريق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان محمد رجب صورة تجمعه بفريق عمل مسلسله الجديد في أول أيام تصوير العمل، وذلك عبر حسابه على موقع إنستجرام علق عليها بكتابة: "بسم الله توكلنا علي الله مسلسل الحلانجي رمضان 2025 إنتاج أستاذ ممدوح شاهين تأليف: محمود حمدان إخراج: معتز حسام.



فريق عمل المسلسل

هذا وتضمنت الصورة مجموعة من الفنانين مثل آيتن عامر، محمود قابيل، محمد لطفى، أحمد وفيق، طارق صبرى وغيرهم من الفنانين الذين حرصوا على التقاط الصورة معاً.



فريق العمل

هذا وقد شارك محمد رجب خلال دراما رمضان الماضى كضيف شرف فى مسلسل الحشاشين حينما جسد شخصية أمير القلعة الذى استضاف الحشاشين، قبل أن يقوموا بالاستيلاء عليها وطرده منها لتكون مقراً لهم فيما بعد وعلى مدار قرون.

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل الحشاشين مسلسل تاريخى تدور أحداثه في القرن الحادى عشر، بشمال بلاد فارس، حيث أسس حسن الصباح فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بـ "الفدائيين".. رجال لا يأبهون بالموت في سبيل تحقيق هدفهم، حيث كان هؤلاء الفدائيون يلقون الرعب في قلوبهم الحكام والأمراء المعادين لهم، وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة جدًا.