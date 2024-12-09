من مهرجان البحر الأحمر: شاهدوا لقطة عفوية تجمع إيمي سمير غانم بجميلة عوض

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 ديسمبر 2024 01:22 مساءً - في لقطة عفوية وعلى هامش حضورهما فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بدورته الرابعة، ظهرت النجمة إيمي سمير غانم وهي برفقة الفنانة جميلة عوض، تعرض عليها صورة ابنها فادي، وقد بدا الذهول الممزوج بالسعادة على وجه جميلة.

جميلة عوض عن ابن إيمي سمير غانم: لطيف جداً

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حسن الرداد وإيمي سمير غانم يردان على حقيقة حملها

عبرت الفنانة الشابة جميلة عوض لموقع "سينماتك" عن دهشتها وفرحتها عند رؤيتها صورة لابن الفنانة، وعلقتقائلة: "كانت بتوريني ابنها، لطيف جداً"، وعن مدى حبها للأطفال، قالت: "كل الناس بتحب الأطفال، على الرغم أن تربيتهم متعبة، إذا ابني أنا مثلاً سوف أهتم به واستيقظ مبكراً ولا أنام جيداً ليلاً فهذا يكون متعباً، لكن جميعنا يحب الأطفال".من جهةٍ أخرى، وعلى هامش تواجدهما بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بدورته الرابعة، علق لأول مرة الفنانوزوجته النجمةعلى حقيقة حملها بطفلٍ ثانٍ، خاصةً بعد ظهورها بوزن زائد خلال المهرجان، حيث رد حسن الرداد لموقع " ET بالعربي" على سؤال متى سنرى أخ أو أخت لفادي طفلهما الأول، قائلًا: " يارب إن شاء الله، سمعت التعليقات من عدد من الأصدقاء ولكن لم أتابع بسبب الانشغال بالمهرجان".

أما إيمي فردت على نفس السؤال بعفويتها المعتادة ممازحة مراسلة " ET بالعربي" قائلة: "ادعيلي.. مامتك موجود عايشة.. خليها تدعيلي".

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حسن الرداد وإيمي سمير غانم يبتعدان عن الكوميديا في رمضان 2025

من الجدير بالذكر أنوإيمي سمير غانم يشاركان في الماراثون الرمضاني القادم 2025 بمسلسل مكوّن من 15 حلقة، ويحمل اسماً مبدئياً وهو "مش هو ولا هي"، يكتبه أحمد سعد، وينتجه أحمد السبكي، ويجري حالياً اختيار المخرج المناسب والتعاقد معه للإعلان عن اسمه وبدء التحضيرات مباشرةً، والمفاجأة أن حسن وإيمي لن يقدّما الكوميديا في المسلسل، وإنما اختارا موضوعاً يعتمد على الدراما الاجتماعية التي لا تخلو من التشويق.

وفي سياقٍ آخر، تبدأ الفنانة جميلة عوض تصوير مسلسلها الجديد "أفلاطونى" خلال الأيام المقبلة، وذلك للعرض في موسم دراما رمضان 2025، لتخوض به جميلة أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية، حيث يعمل صناع العمل حالياً على التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة تميهداً لانطلاق التصوير.

وعلمت "الخليج 365" أن صناع مسلسل "أفلاطوني" تعاقدوا مع الفنان محمد الشرنوبي على تقديم دور البطولة أمام الفنانة جميلة عوض خلال أحداث العمل، فيما يُجرى حالياً الاتفاق مع أكثر من فنان وفنانة على الظهور كضيوف شرف خلال الحلقات لاسيما وأن القصة تعتمد على ظهور أكثر من شخصية إلى جانب البطل والبطلة في الأحداث.

مسلسل "أفلاطوني" من نوعية أعمال الـ 15 حلقة، وهو تأليف وإخراج شريف الألفي، وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي، وكان مقرراً أن تقوم ببطولته الفنانة إيمان العاصي العام الماضي وعلى أن يتم عرضه خلال موسم الأوف سيزون، إلا أن تحضيراته توقفت وتم تأجيله، وعادت تحضيراته مرة أخرى بعد التعاقد مع جميلة عوض.

يمكنكم متابعة من مهرجان القاهرة السينمائي.. نقاش طريف بين جميلة عوض وزوجها أحمد حافظ

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