نوال الزغبي وجهتها الرياض.. ماذا تحضر؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توجهت النجمة اللبنانية نوال الزغبي إلى المملكة العربية السعودية لإحياء حفل زفاف كبير في الرياض. ونشرت نوال تغريدة على منصة X قالت فيها: “Off to Riyadh”، مشوقةً جمهورها لهذا الحفل المنتظر.

في سياق آخر، تنشغل نوال الزغبي حاليًا بالتحضير لألبومها الجديد الذي أعلنت عنه منذ فترة، استجابةً لرغبة جمهورها في عودتها إلى ساحة الألبومات الغنائية بعد اعتمادها خلال السنوات الأخيرة على إصدار أغانيها بشكل منفرد (سينجل).

الجدير بالذكر أن نوال الزغبي تعيش حالة من النجاح اللافت، إذ تواصل أغنيتها الأخيرة “من باريس” تحقيق انتشار واسع. الأغنية، التي كتبت كلماتها خالد فرناس ولحنها ياسر نور ووزعها عمر عبد الفتاح، حصدت أكثر من 6 ملايين مشاهدة في غضون 6 أشهر فقط من إصدارها، ما يعكس استمرارها في جذب أنظار الجمهور العربي.