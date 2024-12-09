خاص - لاروسي تسمي الفنان الذي تتمنى أن يجمعها ديو معه .. وهذا ما قالته عن التعامل مع ميشال فاضل

ميرنا وليد - بيروت - ساندت لبنان خلال الحـ رب التي عاشها، وأكدت أن أغنيتها الجديدة تدعو إلى السلام في العالم، وجعلت من الفن رسالة تصل إلى أكبر عدد ممكن من محبيها، الفنانة الهولندية من أصول مغربية لاروسي، في لقاء مع موقع "الفن" كشفت العديد من التفاصيل حول أعمالها المستقبلية الجديدة، وهذه رسالتها للبنان وشعبه.

أولاً أخبرينا عن الأصداء الخاصة بأغنيتك "جميعنا ننـ زف" والتي دعيت فيها إلى السلام، وهل تفكرين في طرح أغنية وطنية جديدة على النسق نفسه؟

أغنيتي "جميعنا ننـ زف" تتكلم عن الحـ رب وحتى عن اللاجئـ ين الذين إضطروا إلى مغادرة بيوتهم، كما تتكلم عن السلام، وتؤكد أن كل الناس متساوون، هذه الأغنية تختلف عن أغنيات طرحتها سابقاً، الآن نحن نعيش عالم مليء بالحـ روب والمشاكل، ويجب أن يصل صوتنا، وأن لا أكون صامتة، وأريد أن أخبر الناس رسالة عن السلام، ليس فقط على المستوى العربي، بل على المستوى العالمي أيضاً.



ما هي الرسالة التي توجهها اليوم لاروسي إلى لبنان وشعبه؟

رسالتي عن الناس والشباب في لبنان هي أن تتوقف الحـ ـرب وأن يعم السلام في لبنان، لأنه من أجمل البلدان والناس فيه طيبين جداً، أنا أحبه كثيراً، وأعمل برفقة العديد من اللبنانيين، وهذه الظروف صعبة، ويجب على الجميع أن يرفعوا صوتهم، ويتكلموا عن المشاكل والحــ رب وان لا يصمتوا، خاصة وأن حديثاً توقفت الحـ رب، وأتمنى أن يعود لبنان كما كان، بلد السلام والحرية والخير.



خلال الحـ رب، هناك بعض الفنانين الذين تغيبوا عن الساحة الفنية، ورغم تأثيرهم الكبير على الرأي العام، لم يظهر أي موقف لهم، ما هي الكلمة التي توجهينها لهم.

هذا السؤال صعب، لأنني لا أستطيع أن أتكلم عن غيري من الفنانين، أنا فقط أتكلم عن نفسي وعن شعوري، أنا أؤمن بأن هذه رسالتي أي أن أوصل صوتي لتتوقف الحـ رب، وأتمنى على الفنانين الذين يملكون عدداً كبيراً من المتابعين وقاعدة شعبية كبيرة، أن يساعدوا ويعملوا على إيصال صوتهم ليعم السلام.

ومن الممكن أن يكون تصرفهم هذا مرتبط بالسياسة، لا أعرف صراحة.

صرحتي سابقاً أنك تستعدين لعمل باللهجة اللبنانية، هل بدأتي بالفعل التحضيرات لهذا العمل؟

لم أبدأ فعلاً بهذا الأمر، كنا في مصر خلال هذا الصيف، أولاً سأطلق أغنية باللهجة المصرية، ولكن أتمنى فعلاً أن أقدم أغنية باللهجة اللبنانية فهي جميلة جداً.

هل من الممكن أن تقدمي ديو برفقة فنان لبناني؟

إذا أردت أن أقدم، يجب أن أقدم أغنية برفقة الفنان وائل كفوري، أحب صوته، والأغنيات التي يقدمها، إضافة إلى أنه فنان مشهور، كل شيء يقدمه أحبه، فأنا أحب الفنانين الذين يمتلكون خامة صوت معينة، خاصة العالية منها، وهو لديه خاصية في صوته، دائماً يجعلنا نشعر بكل ما يقدمه.

أخبرينا عن تعاملك مع المؤلف الموسيقي ميشال فاضل، خاصة وأنه جمعكما مؤخراً حفلاً في مصر؟

تجربتي مع ميشال فاضل كانت جديدة عليّ في مصر، حتى المسرح كان ضخم للغاية، المكان كان رائع، حتى من ناحية العازفين الذين تعاملت معهم في مصر كانت تجربة مختلفة عن أي بلد.

أحب التعامل مع ميشال فاضل لأنه عازف ومؤلف مشهور ورائع، وشخص متواضع وطيب، وأتمنى أن اتعامل معه مجدداً، لأنه يعلم كيف يدير العروض الكبيرة في كل الشرق الأوسط.

كلمة أخيرة ..

أتمنى أن يكون لبنان دائماً بخير، لأنه جميل، وأن ينعم أهله بالصحة، وأن تكون عودته قوية، ويحل السلام على كل أراضيه.