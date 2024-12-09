شكرا لقرائتكم خبر عن علي الحجار وحنان ماضى وشرقاوى.. أبرز حفلات شهر ديسمبر على مسرح الساقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت ساقية عبد المنعم الصاوى، خلال برنامجها لشهر ديسمبر الجارى، عددًا من الحفلات التى ينتظرها رواد الساقية، والتى تهم شريحة كبيرة من عشاق حفلاتها ويحرصون على حضورها.

ويستعرض ”الخليج 365” برنامج الساقية خلال هذا الشهر وأهم نجومه:

المولوية المصرية:

تقدم فرقة المولوية المصرية حفلة صوفية بساقية الصاوي، وذلك يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر، في تمام الساعة السابعة مساءً، وذلك بقياده منشدها عامر التونى، وتتضمن الحفل مزيجًا فنيًا يعد أحد ألوان التراث المصرى، حيث يجمع رقصة التنورة الشهيرة مع الإنشاد الديني والابتهالات.

حنان ماضى:

تحيي النجمة حنان ماضى حفلاً غنائيًا على خشبة مسرح الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوى الخميس الموافق 19 ديسمبر المقبل، ومقرر أن تقدم في الحفل أشهر أغنياتها بالإضافة إلى تترات المسلسلات التى أرتبطت بأذهان ووجدان الجمهور منذ التسعينيات وحتى الآن منها "شباك قديم، شدى الضفاير، ليلة عشق، عدى الهوا، امتى الكلام يبتدى،عصفور، غناك يا بحر، وانت بعيد، كان وكان، اللقاء الثانى، المال والبنون وقصة الأمس.

على الحجار:

يحيي النجم الكبير علي الحجار حفلاً غنائيًا على مسرح ساقية الصاوي يوم الأربعاء 25 ديسمبر الجارى فى تمام الساعة الثامنة مساءً، حيث يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة ومنها الزين والزينة وعلى قد ما حبينا والليل وآخره وزى الهوا وغيرها.



على الحجار على الحجار



حنان ماضى حنان ماضى

شرقاوى ومهرجان شمندورة



في ليلة جنوبية نوبية جعفرية مميزة ينتظرها جمهورها من العام للعام يقام يوم 28 ديسمبر مهرجان " شمندورة " يحيها النجم النوبى محمود شرقاوى الذى يعتبر من مطربى النوبة المميزين الذى يمتلك قاعدة جماهيرية من كافة الاطياف من كل مكان كما يشارك في فقرات الحفل عدد من مطربى النوبة المميزين منهم حمو إسماعيل

محمود شرقاوى

طبلة الست

تقدم فرقة "طبلة الست" حفلاً على مسرح ساقية الصاوى، وذلك يوم الخميس الموافق 31 ديسمبر المقبل، بقاعة النهر في تمام الساعة السابعة مساءً، وتقدم الفرقة خلال الحفل باقة من الفقرات الموسيقية والغنائية.

وفرقة طبلة الست هي إحدى فرق الأغانى التراثية والفلكور المصرى، والتى شاركت فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية، وتتكون من 12 سيدة يعزفن ويغنين مع موسيقى مستوحاة من الأغانى القديمة فى الريف وصعيد مصر، وهدفها إحياء أغانى الفلكلور من جديد، وتستخدم أكثر من آلة ولكنها كلها آلات إيقاعية، ومنها الطبلة والدهولة والدف والصاجات.