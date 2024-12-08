بهذه الصور.. عمرو دياب يتجاهل حكم التعويض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تجاهل الفنان عمرو دياب الحكم الذي صدر ضده في قضية الشاب المصفوع ونشر عبر حسابه الخاص على “إنستغرام” مجموعة صور من حفله الجديد الذي أحياه مساء أمس (السبت) في الرياض بالمملكة العربية السعودية، تحت شعار كامل العدد، قدم خلاله عددًا كبيرًا من أغانيه الشهيرة الجديدة والقديمة، ومنها: “وياه”، “يا قمر”، “يا أنا يا لأ”.

ظهر عمرو في الحفل بإطلالة شبابية وعلق على الصور قائلاً: “ليلة مذهلة في اختتام ممهرجان صندوق الاستثمارات العامة السعودي الدولي في الرياض! حشد هائل ومشاعر لا مثيل لها جعلتها لا تُنسى حقًا”.

كانت محكمة جنح القاهرة قد قضت أمس (السبت) بتغريم عمرو دياب 200 جنيه، وإلزامه بدفع 10 آلاف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا للشاب سعد أسامة، مع إعلان براءة الأخير، في اتهامه بالتعدي عليه، داخل حفل زفاف بأحد الفنادق بالتجمع.

وقال دفاع عمرو دياب أمام المحكمة: إن الشاب طلب التصوير مع موكله، وبالفعل قام بالتصوير أكثر من مرة، مضيفاً أن الشاب “طلع على المسرح علشان يعمل تريند فتعدى على موكله عشان يوقعه، فيوصل للقطة، أو يتم ضربه فيحصل أيضًا على التريند كما حدث”.

وطالب دفاع عمرو بتعويض مدني من الشاب، مشيرًا الى أن القضية ليس بها غني أو فقير، حيث إن موكله والشاب كانا يعملان وما حدث كان في مكان عمل.