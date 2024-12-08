بأغنية رومنسية.. أحمد حلمي يواصل احتفاله بمنى زكي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا يزال الفنان أحمد حلمي يحتفل بتكريم زوجته الفنانة منى زكي بمهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، والمقام حالياً بجدة بالمملكة العربية السعودية، بحصولها على جائزة “اليسر الفخرية” من المهرجان.

نشر حلمي على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” صورة له مع منى من المهرجان وضع في خلفيتها أغنية الفنان محمد منير “لما النسيم” ليهنئها بالتكريم وكتب قائلًا: “مبروك التكريم يا ملكة حياتي”.

كان حلمي قد علق على تكريم منى زكي في لقاء مع برنامج “سينماتك” المذاع عبر قناة SBC السعودية، قائلاً: “بقول لها مبروك ألف مبروك، يا رب يبقى مزيد من التكريمات إن شاء الله. أكيد مبسوط والله كإني أنا اللي بتكرم النهاردة”.

كان حلمي قد قدّم في موسم الرياض الماضي مسرحية “ميمو” وشاركه في بطولتها كل من: هنا الزاهد، رحمة أحمد، حمدي المرغني، محمد رضوان، نور إيهاب، إنتاج كرافت ميديا، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة.