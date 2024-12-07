غنّى أشهر أعماله مع نجوم الغناء.. تامر حسني يكرّم محمد رحيم على المسرح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواصل النجم المصري تامر حسني تكريم صديقه الراحل الملحن محمد رحيم، في حفلاته التي يقدمها منذ رحيل رحيم، حيث قدّم في لفتة إنسانية تعبّر عن صداقتهما، مجموعة من الأغاني التي لحنها الراحل محمد رحيم، وذلك في أحدث حفلاته الغنائية التي أحياها مؤخراً.

ونشر تامر عبر حسابه الخاص على “إنستغرام” مقطع فيديو من أحدث حفلاته الغنائية، ظهر فيه وهو يغني عدداً من أغاني الملحن الراحل التي لحنها له ولغيره من الفنانين في العالم العربي، علق عليه قائلاً: “أقل شيء أقدر أقدمه لأخويا وعشرة عمري وصاحب رحلة الكفاح أسطورة التلحين العربي محمد رحيم.. مجموعة من أشهر أغاني محمد ليا ولغيري من كبار نجوم الوطن العربي، الله يرحمك يا حبيبي”.

كان تامر قد نشر على صفحته الرسمية في منصة “إنستغرام”، مقطعًا مؤثرًا من أغنية “أول يوم” من فيلم “نور عيني”، والتي لحنها رحيم، معربًا عن حزنه الشديد لفقدان صديقه المقرب، وعقَّب عليه بالقول: أغنية أول يوم اللي كانت في فيلم نور عيني، مكنتش أتخيل أني دلوقتي أفضل أسمعها يومياً، وأحس معانيها للشخص اللي لحنها، والذي لحنها هو محمد رحيم صديق عمري، الله يرحمك يا حبيبي، ويرحم جميع أمواتنا”.