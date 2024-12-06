شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور يحيى حفلا غنائيا بالقاهرة الجديدة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم تامر عاشور حفلاً غنائيًا اليوم الجمعة، بالقاهرة الجديدة، ويقدم خلال الحفل الذى يحضره عدد كبير من جمهوره باقة متميزة من أشهر أغنياته المحببة لديهم.

وكان النجم تامر عاشور أحيا حفلاً غنائيًا مؤخرًا بالقاهرة الجديدة بحضور الآلاف، وقدم خلال الحفل على مدار أكثر من ساعتين مجموعة كبيرة من أغانيه التي يحبها جمهوره، منها "تيجي نتراهن"، "كلموها عني"، "هاجي علي نفسي"، "هيجيلي موجوع"، "وبقول عادي"، وغيرها من الأغاني.

وكانت آخر أعماله أغنية "وداع وداع" التي طرحها منذ 3 أشهر، وهي من كلمات محمد جشم باشا، وألحان مصطفى إبراهيم، كما طرح قبلها أغنية "هيجيلي موجوع".

يذكر أن النجم تامر عاشور طرح مؤخرًا أغنية تحمل اسم "هيجيلي موجوع" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات عليم وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع عمرو الخضرى.