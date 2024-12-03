شكرا لقرائتكم خبر عن رقم سرى الحلقة 18.. اتهام المحامى لطفى عبود بالتحرش والأحداث تشتعل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 18 من مسلسل رقم سرى بطولة النجمة ياسمين رئيس، الذى يعرض على شاشة قناة DMC، من إخراج محمود عبد التواب توبه، أحداثًا مختلفة، حيث حدثت مواجهة بين ميرنا – رانيا منصور وبين لقاء إسماعيل – ياسمين رئيس، بسبب أن الأخيرة أكدت لها أنها على علم بالتهم التى وجهتها لها مع الضابط حسين، كما واجهتها بماضيها أنها تدعى أنها من عائلة كبيرة لكنها من عائلىة بسيطة ولم تنتمى إلى أصل العائلات الكبيرة، وهو ما أشعل الصراع بينهما.

وانتهت الحلقة على عنصر مهم للغاية في الأحداث، حيث حرضت ماجدة علوان- ناردين فرج إحدى الفتيات ضد المحامى لطفى عبود – صدقى صخر بتهمة التحرشن وحررت محضر ضده في النيابة، ممجعل الاحداث تشتعل بقوة في الحلقات المقبلة.

رقم سرى بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، ناردين فرج، عمرو وهبة، أحمد الرافعي، نادين، رامي الطمباري، أحمد الشامي، رانيا منصور، باسل الزارو، محمد سليمان، أحمد شاهين، كريم محجوب، محمد عبده، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وإشراف عام مصطفى العوضى، ويعتمد العمل على دراما التشويق والإثارة والألغاز.

مسلسل رقم سرى يدور حول "ندى عشماوى" فتاة فى منتصف الثلاثينات، شخصية قيادية وطموحة حيث أصبحت أصغر مديرة بنك فى سنها وهى غير محبوبة فى عملها، ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق وتتشابك الاتهامات فى موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة بعض أموال المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية لتتكشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.