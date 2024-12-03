مؤتمر إكس بي لمستقبل الموسيقى يستضيف أبرز المواهب السعودية في صناعة الموسيقى في نسخته الرابعة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 01:44 مساءً - أعلن مؤتمر "إكس بي لمستقبل الموسيقى"- المؤتمر الأهم في قطاع الموسيقى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتنظمه شركة "ميدل بيست" في نسخته الرابعة هذا العام بالرياض على مدى ثلاثة أيام من 5-7 ديسمبر 2024- عن استضافة أبرز المواهب السعودية في القطاع الموسيقي، على المنصات الرئيسية للمؤتمر؛ لتسليط الضوء على دورها في تعزيز مقومات الصناعة ودعمها في المشهدين الإقليمي والعالمي.

وستشهد منصات المؤتمر استضافة نخبة من الفنانين السعوديين المبدعين والمحترفين في مجال صناعة الموسيقى والثقافة، الذين يسهمون بدور مؤثر في تشكيل المشهد الموسيقي السعودي ويحظون بتقدير عالمي.

المشاركون في النسخة الرابعة

من أبرز المشاركين في نسخة هذا العام من المؤتمر الأخوان "ديش داش"، حسن وعباس غزاوي، اللذان يعملان بدأب منقطع النظير لإبراز وتمكين المواهب الموسيقية السعودية على خريطة الموسيقى العالمية.

كما ستتواجد الفنانة فلانة نادين لنجاوي، المولودة في فانكوفر بكندا، خلال المؤتمر بأغانيها التي أصبحت صوتًا يُلهم الكثيرين من الجيل الجديد من الموسيقيين في المملكة وخارجها. أيضاً ستشارك الفنانة تام تام، المولودة في الرياض وتقيم في لوس أنجلوس وتحظى أغانيها بشعبية واسعة بفضل الموسيقى الهادفة التي تقدمها، في فعاليات المؤتمر.

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الفعاليات التفاعلية والورش

ومن ضمن الفعاليات التفاعلية، سيقيم الفنان أكرم، الراقص والمصمم السعودي، ورشة عمل لتعليم قواعد وأساسيات فن الأداء الحركي "هاوس فوت وورك". كما تحتفي ندى الهلابي، المديرة العامة للقطاع غير الربحي في "ميدل بيست"، إلى جانب رمضان الحرتاني، الرئيس التنفيذي لشركة "ميدل بيست"، وبالو، المدير الإبداعي للشركة ومنسق الأغاني، بمرور خمس سنوات على تأسيس الشركة وتحقيق تأثير على النمو الاقتصادي في المملكة ومساهمتها في تنمية المجتمع، ودعم الفنانين، والسياحة الموسيقية، ولفت أنظار العالم، حيث يعقدون جلسة حوارية يوم السبت 7 ديسمبر الساعة 5 مساءً تحت عنوان "5 سنوات من بناء مستقبل يمكن أن يزدهر فيه المبدعون"، يناقشون فيها سبل بناء مستقبل يتيح للمبدعين الازدهار، فضلاً عن مشاركتهم في عدد من البرامج خلالالذي سيمتد على مدى ثلاثة أيام.

وستشارك المغنية وكاتبة الأغاني السعودية الموهوبة نورة العماري في ورشة عمل بعنوان "النوادي في السعودية: تطور المشهد الناشئ"، حيث تقدم نظرة شاملة حول كيفية إعادة تعريف المشهد الاجتماعي والثقافي في المملكة من خلال تبني أفكار مبتكرة وشاملة في الترفيه الموسيقي، مع تسليط الضوء على بعض الشخصيات المؤثرة التي ساهمت في ظهور وتطور المشهد الموسيقي المحلي.

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وتضم قائمة المتحدثين في فعاليات "مؤتمر إكس بي لمستقبل الموسيقى" هذا العام مجموعة متنوعة من المحترفين السعوديين البارزين في مجالات متعددة، مثل مصمم الأزياء حاتم العقيل، واستشارية المؤسسات والعلامات التجارية العالمية روان الفاسي، مديرة قسم اكتشاف المواهب في "مدل بيست ريكوردز"، ومصمّمة الأزياء السعودية البارزة ورائدة الأعمال أروى البنوي، إضافة إلى ليلى البابطين، مؤسسة استوديو "بلاير وان" لتطوير الألعاب في السعودية، وأحمد خالد الرشيد، ريادي مبتكر معروف بمشاركته في تأسيس مشاريع رائدة في المملكة، ونوف المنيف، مهندسة ديكور وأحد الأعضاء الرئيسيين في فريق الرياض للفنون.

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