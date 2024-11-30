Moana 2 يُحقق إيرادات تتجاوز الـ80 مليون دولار خلال يومين فقط 

"Moana 2" يُحقق إيرادات تتجاوز الـ100 مليون دولار عالمياً

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 نوفمبر 2024 10:31 مساءً - حقق فيلم الأنيميشننجاحاً كبيراً في شباك التذاكر بالسينما الأمريكية، حيث وصل لأعلى إيرادات والتي تجاوز الـ 80 مليون دولار بيومين فقط عقب طرحه بدور العرض السينمائية الأمريكية.وقد حقق فيلم "Moana 2" من إنتاج ديزني إيرادات قياسية بلغت 57.5 مليون دولار يوم الأربعاء الماضي، وعقب ذلك حقق إيرادات 28 مليون دولار يوم الخميس الماضي، وتعد تلك هي أكبر إيرادات يُحققها فيلم خلال موسم الأعياد الأمريكية، وكان قد حقق الفيلم إيرادات بلغت 109.6 مليون دولار عالمياً و85.5 مليون دولار محلياً.

للمزيد: مع طرحه بدور العرض السينمائي.. تفاصيل الجزء الثاني من فيلم "Moana"

تفاصيل الجزء الثاني من فيلم "Moana"

يُذكر أن الجزء الثاني من فيلم "Moana" والذي يأتي بعد 8 سنوات من عرض الجزء الأول للفيلم والذي تم ترشيحه لـ جائزة الأوسكار عام 2016، تظهر بطلة الفيلم "موانا" وطاقمها في مهمة للبحث عن جزيرة موتوفيتو المفقودة، والتي كانت يوماً جزءاً من المحيط، إلا أنها الآن مخفية تحت سيطرة إله العواصف الغيور، وبعد تلقي "موانا" نداءً غير متوقع من المستكشفين الذين سبقوها، تجد "موانا" نفسها في رحلة عبر البحار البعيدة في مهمة لاستكشاف المياه الخطرة التي فقدت منذ زمن طويل، وبذلك تخوض مغامرة غير مسبوقة خلال أحداث الفيلم.وظهرت خلال "تريلر" الفيلم الشخصية الرئيسية "موانا" وهي تقود أختها الصغيرة وتُدعى "سيميا" بصفتها زعيمة الأرض والبحر، وتنطلق "موانا" في بحث عن الجزر القريبة لتكتشف أدلة على وجود أشخاص آخرين، وفيما تواجه عدواً جديداً محاطاُ بضوء وخفافيش، يُهدد الشرير "موانا، ماوي" قائلاً: "ستُدمرين، وسيُدمر مرشدك أيضاً، كما ظهرت خلال الإعلان الدعائي قبيلة جوز الهند "كاكامورا" حيث تطلق العديد من السهام على "موانا".وقالت الممثلة أولي كرافاليو والتي تؤدي صوت الشخصية الرئيسية في الفيلم "موانا" بأنها أكثر من أميرة وأضافت خلال تصريح لمجلة "EW": "في عصرنا الحالي، نريد أن نرى امرأة شابة تصبح بطلة قصتها الخاصة لذا نعم، إنها أميرة، لكنها بطلة أيضاً"، وحول صورة الشخصية بطلة الفيلم مُقارنةً بالشكل النموذجي لـ أميرات ديزني، أشارت كرافاليو إلى أن من المحتمل ألا ترى "موانا" مرتدية فستان سهرة وهذا جيد".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».