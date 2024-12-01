شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار الألماني يقترح تطبيق آلية لتوفير أسعار الكهرباء والان نبدء بالتفاصيل

أسعار الكهرباء في ألمانيا

حافز استثماري

الدمام - شريف احمد - وعد المستشار الألماني أولاف شولتس ببذل الجهود من أجل توفير طاقة بأسعار معقولة، وزيادة الاستثمارات في ألمانيا.ويقترح "شولتس" تطبيق آلية لـ "كبح رسوم الشبكات" تمول من الموازنة الاتحادية.وقال المستشار الألماني:" لا يمكن الانتظار، فكل يوم لا نتحرك فيه، تتعرض الوظائف للخطر".وبين أنه يعتزم اعتبارًا من عام 2025 وضع حد أقصى ثابت لرسوم الشبكات، واصفا ذلك بأنه العرض الذي يقدمه الحزب الاشتراكي لتحقيق أسعار كهرباء تنافسية في القطاع الصناعي.كما اقترح شولتس تقديم "حافز استثماري مشابه تمامًا لما هو معمول به في الولايات المتحدة" لتحفيز الاستثمارات الخاصة.لكنه أبدى معارضته لبرامج الدعم صغيرة النطاق، وللتخفيضات الضريبية الشاملة التي يطالب بها الاتحاد المسيحي.