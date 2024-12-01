الاقتصاد

المستشار الألماني يقترح تطبيق آلية لتوفير أسعار الكهرباء

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د ب أ - برلين 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وعد المستشار الألماني أولاف شولتس ببذل الجهود من أجل توفير طاقة بأسعار معقولة، وزيادة الاستثمارات في ألمانيا.
ويقترح "شولتس" تطبيق آلية لـ "كبح رسوم الشبكات" تمول من الموازنة الاتحادية.

أسعار الكهرباء في ألمانيا

وقال المستشار الألماني:" لا يمكن الانتظار، فكل يوم لا نتحرك فيه، تتعرض الوظائف للخطر".
وبين أنه يعتزم اعتبارًا من عام 2025 وضع حد أقصى ثابت لرسوم الشبكات، واصفا ذلك بأنه العرض الذي يقدمه الحزب الاشتراكي لتحقيق أسعار كهرباء تنافسية في القطاع الصناعي.

حافز استثماري

كما اقترح شولتس تقديم "حافز استثماري مشابه تمامًا لما هو معمول به في الولايات المتحدة" لتحفيز الاستثمارات الخاصة.
لكنه أبدى معارضته لبرامج الدعم صغيرة النطاق، وللتخفيضات الضريبية الشاملة التي يطالب بها الاتحاد المسيحي.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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