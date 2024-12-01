شكرا لقرائتكم خبر عن سومة ومنديلها الوردى.. أفيش فيلم "الست" بمهرجان مراكش والان مع تفاصيل الخبر

يشارك مشروع فيلم "الست" في مهرجان مراكش السينمائي، ضمن 17 مشروعًا في مرحلة التطوير و10 أفلام في مرحلة التصوير أو مرحلة ما بعد الإنتاج تنتمي إلى 13 دولة للمشاركة في ورشات الأطلس 2024.

فيلم "الست" من إخراج مروان حامد، والفيلم من تاليف أحمد مراد وهو العمل الذي تجسد فيه منى زكي شخصية كوكب الشرق أم كلثوم في مراحل عديدة من مشوارها الفني ، ويضم العديد من ضيوف الشرف من كبار نجوم الفن.

فيلم "الست" من إنتاج الشركة المتحدة للإنتاج السينمائي وصندوق بج تايم وشركة سينرجي فيلمز، وشركة فيلم سكوير، وقد استعانو بفريق عالمي لعمل المكياچ وفريق عالمي للصوت، وذلك باستخدام أحدث التقنيات الحديثة.

وكما أعلنت الشركة المتحدة والمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، فإن فيلم الست من أفلام الإنتاج المشترك والمدعوم من صندوق بج تايم لدعم المحتوى العربي.



سومة ومنديلها الوردي.. أفيش فيلم الست بمهرجان مراكش