شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الأمريكى شون بن بمهرجان مراكش فى دورته الـ21.. صور والان مع تفاصيل الخبر

كرم مهرجان مراكش السينمائي في دورته الـ21، النجم الأمريكي شون بن، وسلمت له التكريم الممثلة والمخرجة الإيطالية فاليريا جولينو.

وشهد حفل افتتاح مهرجان مراكش السينمائي في دورته الـ 21، مونيكا بيلوتشي وأندرو غارفيلد وتيم بيرتون، يسرا والمخرجة إيناس الدغيدي، وأسماء المدير، ديفيد كروننبرغ، جوستين ترييه، فركوس، عبد الإله رشيد، ريمي بونهوم، ميليتا توسكان دو بلانتيي وعلي حجي.

ويشارك مشروع فيلم "الست" في مهرجان مراكش السينمائي، ضمن 17 مشروعًا في مرحلة التطوير و10 أفلام في مرحلة التصوير أو مرحلة ما بعد الإنتاج تنتمي إلى 13 دولة للمشاركة في ورشات الأطلس 2024.

فيلم "الست" من إخراج مروان حامد، والفيلم من تاليف أحمد مراد وهو العمل الذي تجسد فيه منى زكي شخصية كوكب الشرق أم كلثوم في مراحل عديدة من مشوارها الفني ، ويضم العديد من ضيوف الشرف من كبار نجوم الفن.

فيلم "الست" من إنتاج الشركة المتحدة للإنتاج السينمائي وصندوق بج تايم وشركة سينرجي فيلمز، وشركة فيلم سكوير، وقد استعانو بفريق عالمي لعمل المكياچ وفريق عالمي للصوت، وذلك باستخدام أحدث التقنيات الحديثة.

تكريم الأمريكي شون



تكريم الأمريكي شون بن