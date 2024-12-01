شكرا لقرائتكم خبر عن "ولا بفتكرك" أغنية جديدة لـ رامي جمال بتوقيع المالكى ومحمدى ويطرحها الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم رامى جمال من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "ولا بفتكرك" ومن المقرر طرحها يوم الإثنين، وتحمل عددًا من المفاجآت، وهى من كلمات أحمد المالكى وألحان محمدي وتوزيع أحمد أمين.

وطرح مؤخرًا النجم رامى جمال أغنية جديدة تحمل اسم "وجوده تعبنى" من ألبومه "مش لاقيكي" من كلمات عمرو المصرى وألحان عمرو الشاذلى وتوزيع عمرو.

وطرح مؤخرًا رامي جمال أغنية جديدة تحمل اسم "حالته صعبة"، وهى من كلمات محمد جمال وألحان فارس فهمي وتوزيع وميكس وماستر أحمد أمين، وتعد الأغنية آخر أغانى ألبومه الذى حقق نجاحًا كبيرًا فى الفترة الأخيرة.

وأحيا مؤخرًا النجم رامي جمال واحدة من أقوى حفلاته بمسرح يو أرينا على هامش مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية، ورفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله باقة كبيرة من أغانيه التي تفاعل معها الجمهور، ومنها "قول حبيبي إنك معايا" و"قدامي" و"أنا جتلك" و"اللي مشيوا" و"فترة مش سهلة" و"بيكلموني".

وتفاعل جمهور رامي جمال مع أغانيه الذي قدمها خلال حفله بمهرجان العلمين الجديدة ومنها "يستاهل بوستين" و"قدامي" و"سقف"، ورددها معه.وقدم النجم رامي جمال خلال حفله بمهرجان العلمين الجديدة موهبة جديدة من كورال فرقته يدعى علي، وقدم أغنية "لحظة بعادك".

ووجه النجم رامي جمال الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تنظيم حفله بمهرجان العلمين الجديدة، قائلا: "بتشرف بالغناء في مهرجان كبير بحجم العلمين الجديدة"، وأضاف: "مصر أم الدنيا وأي فنان يحب يشتهر بييجي مصر".